Yasmin Erbil annesi 'her şey tık için kızım dozunda giyiniyor' deyince yapıştırdı! İçi dışı belli olandan sonra göğüs dekolteli... Yasmin Erbil'in şöhreti annesi Nergis Kumbasar ve babası Mehmet Ali Erbil'i çoktan geçti bile. Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde oyunculuk kariyerine de adım atmıştı. Babasının taciz skandallarıyla gündeme gelen Yasmin Erbil'in son paylaşımı yine olay yarattı. Annesinin 'kızım gayet dozunda giyiniyor' açıklamasından sonra gelen bu pozlar bir 'meydan okuma' olarak yorumlandı.
Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, güzelliğiyle de milyonları büyülemişti. Yasak Elma dizisinde ara sıra gözüken Yasmin Erbil, dekolteli paylaşımıyla akılları başlardan aldı götürdü.
Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan kızı Yasmin Erbil'in sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımın gündem olmasıyla ilgili konuşan Kumbasar, "Kızım hiçbir zaman açık saçık giyinmedi. Bir genç kıza satılan giysiler neyse onu giyiyor...