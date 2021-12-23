Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 23.12.2021 21:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.12.2021 21:59
    ABONE OL

    Masumlar Apartmanı'nda ciğerleri parça pinçik edecek ayrılık iddiası! Öyküsü işte böyle sonlandırılacak

    TRT1'de duygu dolu sahneleriyle milyonlarla buluşan Masumlar Apartmanı'yla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Son olarak geçen sezonun finalinde bomba bir ayrılık yaşanmıştı. Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakteri senaryo gereği ölerek hikayeye veda etmişti. Bu kez ortaya atılan iddia izleyicileri şaşırtacak türden. Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in Masumlar Apartmanı'ndan ayrılacağı iddiası büyük üzüntüye neden olacak. Kulaktan kulağa gezen bu iddiaların hemen arkasından gözler şimdi 28 Aralık Salı günü yayınlanacak Masumlar Apartmanı 53. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı’nda seyirciyi şaşırtacak ayrılık iddiası!

    Masumlar Apartmanı'nda ciğerleri parça pinçik edecek ayrılık iddiası! Öyküsü işte böyle sonlandırılacak. Salı günleri TRT1'de izleyici karşısına çıkan Masumlar Apartmanı dizisinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Safiye ve Naci arasındaki gerginlik devam ederken ortaya bomba bir iddia atıldı. Dizide Naci karakteriyle gönüllerde taht kurmayı başaran Tansel Öngel'in diziden ayrılacağına dair iddiaların sık sık dile getirilmesi izleyicileri üzdü. Her bölümü merakla takip eden seyircilerin en sevdiği anlardan birisi de Safiye ve Naci'nin karşılaştığı sahneler oluyor. Bu iddianın doğru olup olmadığı yakında netleşecek.

    BOMBA AYRILIK İDDİASI

    Masumlar Apartmanı'yla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Bilindiği üzere son olarak geçen sezonun finalinde bomba bir ayrılık yaşanmıştı.

    Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakteri senaryo gereği ölerek hikayeye veda etmişti. Bu kez ortaya atılan iddia izleyicileri şaşırtacak türden.

    Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in Masumlar Apartmanı'ndan ayrılacağı iddiası büyük üzüntüye neden olacak. Naci'nin senaryo gereği ölerek hikayeye veda edeceği kulislerde konuşulan iddialardan.

        Kulaktan kulağa gezen bu iddiaların hemen arkasından gözler şimdi 28 Aralık Salı günü yayınlanacak Masumlar Apartmanı 53. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

        TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

        Tansel Öngel 24 Eylül 1976 tarihinde dünyaya geldi. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı.

        Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir. Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur).
            Devlet çok sayıda ürüne prim indirimi yaptı!
            Haberler Magazin Masumlar Apartmanı'nda ciğerleri parça pinçik edecek ayrılık iddiası! Öyküsü işte böyle sonlandırılacak
                SON DAKİKA