Camdaki Kız 26. bölüm fragmanı: Foyası apaçık meydana çıktı! Tavrını net koyacak

Camdaki Kız'da heyecan yine doruklara çıktı ve Sedat'ın yaptıkları herkesi şok etti. Sedat, Cavit'i şirkete ortak yapmak için Gülcihan'dan yardım istedi. Hayri, Rafet'in Melisa'yı tanıdığını öğrenir ve Melisa'nın anlattığı hikaye onu huzursuz eder. Ablasının zamansız ölümü nedeniyle annesinin onu sevmediğine inanan Nalan, Feride ile olan dengeleri değiştirmek için ne yapması gerektiğine karar verdi. İzleyiciler Camdaki Kız 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

FERİDE'YE YAKALANIYOR

Cana, Adil ve Feride'nin evine yaptığı sürpriz ziyarette Adil'in ağzını ararken Feride'ye yakalanır. Adil'in kendisinden uzaklaşmasından korkan Cana, Feride ve Adil arasında neler döndüğünü anlamakta kararlıdır.