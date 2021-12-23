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    • Magazin
    • 23.12.2021 23:31
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    • 23.12.2021 23:33
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    Camdaki Kız 26. bölüm fragmanı: Foyası apaçık meydana çıktı! Tavrını net koyacak

    Fenomen dizi Camdaki Kız bu akşam 25. bölümüyle ekranlardaydı. Yeni bölümde Cana, Adil ve Feride’nin evine yaptığı sürpriz ziyarette Adil’in ağzını ararken Feride’ye yakalandı. Cana, Adil’in kendisinden uzaklaşmasından korktu. Adil’in kendisinden uzaklaşmasından korkan Cana, Feride ve Adil arasında neler döndüğünü anlamakta kararlıydı. İzleyiciler bölüm sonrası büyük bir merakla Camdaki Kız 26. bölüm fragmanını bekliyor.

    Camdaki Kız 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Camdaki Kız'da heyecan yine doruklara çıktı ve Sedat'ın yaptıkları herkesi şok etti. Sedat, Cavit'i şirkete ortak yapmak için Gülcihan'dan yardım istedi. Hayri, Rafet'in Melisa'yı tanıdığını öğrenir ve Melisa'nın anlattığı hikaye onu huzursuz eder. Ablasının zamansız ölümü nedeniyle annesinin onu sevmediğine inanan Nalan, Feride ile olan dengeleri değiştirmek için ne yapması gerektiğine karar verdi. İzleyiciler Camdaki Kız 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

    FERİDE'YE YAKALANIYOR

    Cana, Adil ve Feride'nin evine yaptığı sürpriz ziyarette Adil'in ağzını ararken Feride'ye yakalanır. Adil'in kendisinden uzaklaşmasından korkan Cana, Feride ve Adil arasında neler döndüğünü anlamakta kararlıdır.

    Sedat, Cavit'i şirkete ortak yapmak için Gülcihan'dan yardım ister. Hayri, Rafet'in Melisa'yı tanıdığını öğrenir ve Melisa'nın anlattığı hikaye onu huzursuz eder.

    Ablasının zamansız ölümü nedeniyle annesinin onu sevmediğine inanan Nalan, Feride ile olan dengeleri değiştirmek için ne yapması gerektiğine karar verir.

        CAVİT, SEDAT'I NASIL KULLANACAK?

        Sedat'ın Cavit'ten yardım istemesi, beklenmeyen kötü sonuçlara neden oluyor. Sedat, Alper'in tehdidi üzerine Cavit'ten yardım isteyince Cavit, yardım karşılığı Sedat'a beklenmedik bir teklif yapar.

        RAFET'İ KARŞISINDA BULUYOR!

        İşe geri dönen Hayri ise Meliha'yı Rafet Bey'le tanıştırma çabalarından vazgeçmemektedir. Meliha da sonunda pes eder ve Hayri'nin dediğini yaparak Koroğlu şirketinde avukatlarla görüşmeyi kabul eder. Ancak genç kız şirke adım attığında karşısında Rafet'i buluyor. Rafet'in Meliha'yı tanıdığını öğrenen Hayri şoke olur.
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        Haberler Magazin Camdaki Kız 26. bölüm fragmanı: Foyası apaçık meydana çıktı! Tavrını net koyacak
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