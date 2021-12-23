Baba dizisinin oyuncu kadrosu açıklandı, başlıyor! Haluk Bilginer ve Kardeşlerim'in Melisa'sı Damlasu İkizoğlu aynı sahnede

Show TV'de yayınlanacak yeni diziyle ilgili gelişmeler peş peşe yaşandı. Bir süredir heyecanla beklenen dizinin oyuncu kadrosu ifşa oldu. Çekimleri tamamlanınca ilk fragman da geldi. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş oynayacak. Dizide Bilginer Emin Saruhanlı karakterine hayar verirken, Sarıtaş da Kadir Saruhanlı karakterini canlandıracak. İşte oyuncu kadrosunun tamamı ve ilk bölüm yayınlanma tarihi...
BABA DİZİSİ BAŞLIYOR!
Çukur, Ezel, Üç Kuruş gibi başarılı dizilerin yapımcısı Ay yapım'dan bu kez Baba adlı bir dizi ekranlarda boy gösterecek.
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR KİMLER!
Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam son olarak da Damlasu İkizoğlu dizinin kadrosunda yer alıyor.
Dizide Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş baba oğulu canlandıracak.
BABA DİZİSİ 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Dizinin 1. bölümü için henüz tarih verilmedi. Ancak Ocak ayında yayınlanması bekleniyor.
BABA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Dizinin ilk tanıtımında 'Bir Anadolu Hikayesi' ifadelerine yer verildi. Dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Anadolu'dan gelen Saruhan ailesinin hikayesini konu alacak.
DİZİ NEREDE ÇEKİLECEK?
Baba dizisinin çok önemli bir bölümü İstanbul'da çekilecek. İstanbul'un tek bir mekanında değil geniş bir çevrede çekilecek dizide zaman zaman farklı illerde de çekimler olacak.