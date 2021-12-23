Arka Sokaklar tarihinde görülmemiş veda yaşanacak iddiası fos çıktı! Onun yerini hiç kimse dolduramaz. Arka Sokaklar'ın adeta mimarlarından olan ve yıllardır başrolde yer alan Zafer Ergin'in ayrılık iddialarıyla ilgili gerçek ortaya çıktı. Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in projeden ayrılmış olduğuna dair iddialar kulislerde kulaktan kulağa geziyordu. Geçen sezon Zeliş'i oynayan Yüsra Geyik ve Bahar karakterini canlandıran güzel oyuncu Merve Oflaz'ın kadrodan ayrılması Arka Sokaklar fanatiklerini sarsmıştı. Şimdi de Rıza Baba'yı canlandıran Arka Sokaklar'a veda edeceğinin kulislerde gündeme getirilmesi tüm herkesi şok etti. Hüsnü Komiser ve Rıza Baba ile ayrılık ilgili iddiaların doğru olmadığı yapım şirketi tarafından net bir şekilde açıklandı.

"EKİBİN BAŞINDA"

Bu iddiaların ardından Erler Film sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.