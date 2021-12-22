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    • Magazin
    • 22.12.2021 19:13
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    • 22.12.2021 19:13
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    Şimdi hepsi farklı dizilerde başrol! İşte Diriliş Ertuğrul'la şöhretin basamaklarını tırmanan 10 isim

    10 Aralık 2014'te başlayan Diriliş Ertuğrul ve 20 Kasım 2019'da başlayan Kuruluş Osman dizilerinde pek çok ortak oyuncu yer aldı. Bozdağ Yapım imzalı iki dizide de yaşanan gelişmeler heyecan yarattı. Hem Diriliş Ertuğrul hem de Kuruluş Osman çarşamba günlerinin en çok izlenen dizilerinden olurken reyting sıralamasında rakip tanımadı. Ertuğrul Bey, Osman Bey, Bamsı, Turgut, Hayme Hatun, Halime, Bala, Malhun başta olmak üzere pek çok tarihi şahsiyetin hikayesinin anlatıldığı dizideki oyuncular da rollerini başarılı bir şekilde canlandırdı. Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen diziye veda eden tüm efsane isimleri haberimizde derledik.

    İşte Diriliş Ertuğrul’a damgasını vuran 10 isim!

    Şimdi hepsi farklı dizilerde başrol! İşte Diriliş Ertuğrul'la şöhretin basamaklarını tırmanan 10 isim... Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a uzanan büyük serüven! Hepsi efsaneler yarattı! Bakın diziden kimler gelmiş geçmiş. Bozdağ Yapım imzalı Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileri hem ülkemizde hem de dünyada rekorlar kırıyor. Reyting sıralamasında da rakip tanımayan dizilerin yurt dışındaki izleyicilerinin sayısı da bir hayli fazla. Dizide yer alan karakterler ve onları canlandıran oyuncular ise adından söz ettirmeye devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a kadar pek çok değerli oyuncu kadrosunda yer aldı. İşte Diriliş Ertuğrul'la şöhretin basamaklarını tırmanan 10 isim

    Esra Bilgiç

    Uğur Güneş

        Cavit Çetin Güner

        Celal Al

        Nurettin Sönmez
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            Haberler Magazin Şimdi hepsi farklı dizilerde başrol! İşte Diriliş Ertuğrul'la şöhretin basamaklarını tırmanan 10 isim
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