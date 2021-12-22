Gözyaşların oluk oluk aktığı Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor! Züleyha derken Haminne çıktı! Adana'ya veda ediyor...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde neler oluyor? Geçtiğimiz sezon önce Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin diziden ayrılmıştı. 71. bölümde karakterin ölmesiyle Perçin izleyicilere veda etmişti. Ardından Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş 78. bölümde diziden çıkmıştı. Başrol oyuncusu Murat Ünalmış'ın diziden ayrılması hiç beklenmiyordu ancak ünlü oyuncu da aniden diziye veda etmişti. Son olarak da Fekeli yani Kerem Alışık'ın 107. bölümdeki gidişi çok konuşulmuştu. Toplam 4 oyuncunun gidişi henüz hafızalardayken sette yeni bir veda havası esti.
HAMİMME NİNE ADANA'DAN GİDECEK Mİ?
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da yeni bir ayrılık çanları çalıyor. Dizide Haminne karakterini canlandıran usta oyuncu Serpil Tamur sözleriyle gündeme geldi.
Eski rol arkadaşı Kerem Alışık ile bir tiyatro oyununun gösterimi öncesinde buluşan Tamur şaşırtan açıklamalarda bulundu.
''DARISI BAŞIMA''
Alışık'ın diziden ayrıldığını hatırlatan ünlü oyuncu "Dizim devam ediyor. Birlikteydik Kerem ile dizide. Ama Kerem ayrıldı. Darısı benim başıma" diye konuştu. O sözleri dikkat çekti.