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    • Magazin
    • 22.12.2021 16:33
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    • 22.12.2021 16:33
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    Başına çorap ördü hıyanet edecek! Kuruluş Osman'da kıyamet kopuyor madalyonun öteki yüzü ortaya çıktı

    Kuruluş Osman'da Osman Bey'in yaralanarak ortadan kaybolması ve Gündüz Bey'in bey postuna oturması obada şok etkisi yaratacak. Vezir Alemşah'ın gelmesiyle zor durumda kalan Osman Bey, uç bölgesindeki hakimiyetini ayakta tutmak için bir yandan Bizanslılarla diğer yandan da Vezir Alemşah'ın kurduğu oyunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Gündüz Bey'in Vezir Alemşah'ın meclisinde olduğunu gören Osman Bey büyük bir şok yaşarken bölümün sonlarına doğru yaralandığı anlar şok etkisi yarattı. Yeni bölümde ise Gündüz Bey'in beylik postuna oturduğu, Boran Alp'in ise ona biat ettiği anlar büyük şaşkınlığa neden olacak.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman’da bomba gelişme!

    Kuruluş Osman'da Selçuk Alemşah'ın gelmesiyle birlikte uç bölgesinde dengeler değişmeye başladı. Osman Bey'e karşı duran Vezir Alemşah uç bölgesinde kendi hakimiyetini kurmak için tüm beyleri bir arada topladı ve Gündüz Bey'i de davet etti. Boran Alp'i hasmının elinden kurtarmaya çalışan Osman Bey, ağabeyini Vezir Alemşah'ın topladığı mecliste görünce büyük bir şok geçirdi. Çarşamba gecesi yayınlanan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında okla vurulan Osman Bey'in ormanda yaşam mücadelesi verdiği ve Gündüz Bey'in kardeşinin yerine vekalet ettiği görülüyor. Ayrıca Boran Alp'in Gündüz Bey'e biat etmesi seyircileri şok edecek.

    OSMAN BEY NEREDE?

    Osman Bey ağır yaralı vaziyette olmasına rağmen Vezir Alemşah'ın adamlarından kurtulup bir mağaraya sığınmayı başarır.

    Osman Bey sığındığı mağarada ölüm kalım savaşı verirken, onun yokluğunda Kayı Obası'nın başsız kalmasını istemeyen Gündüz Bey posta oturur.

    Boran Alp de Gündüz Bey'e bağlılığını bildirir. Malhun Hatun, Osman Bey'e yapılan suçlamalarla ilgili Vezir Alemşah'tan hesap sorarken; Bala Hatun da Osman Bey'i bulabilmek için her yolu dener.

        Tekfur Nikola kendisine yaşattıklarının intikamını almaya ant içtiği Mari'yi yaralarken, Turgut Bey ise Mari'yi kurtarmak için İnegöl Kalesi'ne sızar.

        Ağır yaralı haldeki Osman Bey yeniden ayağa kalkabilecek mi? Osman Bey peşindeki Konur Alp ve adamlarına yakalanmamak için ne yapacak?

        Malhun Hatun ve Bala Hatun, posta oturan Gündüz Bey'e karşı nasıl bir tavır alacak? Nikola'ın yaraladığı Mari kurtulabilecek mi? Turgut Bey, Mari'yi kurtarmak icin neler yapacak?
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        Haberler Magazin Başına çorap ördü hıyanet edecek! Kuruluş Osman'da kıyamet kopuyor madalyonun öteki yüzü ortaya çıktı
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