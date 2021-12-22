Başına çorap ördü hıyanet edecek! Kuruluş Osman'da kıyamet kopuyor madalyonun öteki yüzü ortaya çıktı

Kuruluş Osman'da Selçuk Alemşah'ın gelmesiyle birlikte uç bölgesinde dengeler değişmeye başladı. Osman Bey'e karşı duran Vezir Alemşah uç bölgesinde kendi hakimiyetini kurmak için tüm beyleri bir arada topladı ve Gündüz Bey'i de davet etti. Boran Alp'i hasmının elinden kurtarmaya çalışan Osman Bey, ağabeyini Vezir Alemşah'ın topladığı mecliste görünce büyük bir şok geçirdi. Çarşamba gecesi yayınlanan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında okla vurulan Osman Bey'in ormanda yaşam mücadelesi verdiği ve Gündüz Bey'in kardeşinin yerine vekalet ettiği görülüyor. Ayrıca Boran Alp'in Gündüz Bey'e biat etmesi seyircileri şok edecek.

OSMAN BEY NEREDE?

Osman Bey ağır yaralı vaziyette olmasına rağmen Vezir Alemşah'ın adamlarından kurtulup bir mağaraya sığınmayı başarır.