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    • Magazin
    • 22.12.2021 22:34
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    • 22.12.2021 22:34
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    Alparslan Büyük Selçuklu Kurtlar Vadisi'nin efsanesini kaptı! Usta oyuncu oba beyi olarak geliyor!

    Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerinde yer aldığı ve TRT1 ekranlarında pazartesi günlerine damgasını vurmaya devam eden Alparslan Büyük Selçuklu'ya yeni isimler katılmaya devam ediyor. Bir dönem Acı Hayat ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi önemli dizilerde rol alan ünlü oyuncu Şahin Çelik, Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle anlaştı. Büyük Selçuklu Devleti dönemini ve Sultan Alparslan devrinde yaşanan olayları konu alan Alparslan Büyük Selçuklu'da önemli bir karakteri canlandırmaya başladı. Yaşanan bu gelişme dizinin hayranlarında büyük heyecan uyandırken gözler 27 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de yayınlanacak bölüme çevrildi.

    takvim.com.tr
    Alparslan Büyük Selçuklu Kurtlar Vadisi’nin efsanesini kaptı! Usta oyuncu oba beyi olarak geliyor!

    Alparslan Büyük Selçuklu Kurtlar Vadisi'nin efsanesini kaptı! Usta oyuncu oba beyi olarak geliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 2 sezon boyunca canlandırdığı Haşim Ağa karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şahin Çelik'in yeni projesi belli oldu. Uzun zamandır kendisine gelen teklifleri büyük bir titizlikle inceleyen ünlü oyuncu Şahin Çelik, TRT1'in tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde oynamaya başladı. Batur Bey karakterini canlandırmaya başlayan Şahin Çelik dizideki performansıyla da kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    YENİ TRANSFER HABERLERİ GELİYOR

    TRT1 ekranlarında pazartesi günlerine damgasını vurmaya devam eden Alparslan Büyük Selçuklu'ya yeni isimler katılmaya devam ediyor.

    Bir dönem Acı Hayat ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi önemli dizilerde rol alan ünlü oyuncu Şahin Çelik, Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle anlaştı.

    Büyük Selçuklu Devleti dönemini ve Sultan Alparslan devrinde yaşanan olayları konu alan Alparslan Büyük Selçuklu'da önemli bir karakteri canlandırmaya başladı.

        Yaşanan bu gelişme dizinin hayranlarında büyük heyecan uyandırken gözler 27 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de yayınlanacak bölüme çevrildi.

        ŞAHİN ÇELİK KİMDİR?

        Şahin Çelik, 1959 yılında dünyaya gözlerini açtı. Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünden mezun oldu. Daha Sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

        Birçok Tiyatro oyununda oynadı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra meslek hayatı boyunca Sinema, Televizyon ve Seslendirme çalışmalarıda yaptı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrolu sanatçısıdır.
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            Haberler Magazin Alparslan Büyük Selçuklu Kurtlar Vadisi'nin efsanesini kaptı! Usta oyuncu oba beyi olarak geliyor!
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