Yönetmen Ulukan Özpolat’a cinsel saldırı davası! Metrobüsteki hareketi yüzünden hakim karşısına çıkacak

Ünlü yönetmen Ulukan Özpolat, iddiaya göre 10 Temmuz tarihinde metrobüse bindi. Aynı metrobüste bulunan Özgür Y. isimli kadının yanına yaklaşan yönetmen, metrobüs içinde genç kadının kalçasına dokunarak cinsel tacizde bulundu. Olayın ardından Özpolat hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
ÖNCE YANLIŞLIKLA OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞ
Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, olay günü şüpheli Özpolat'ın aynı metrobüste bulunan müşteki Özgür Y.'nin kalçasına dokunduğu, müştekinin baştan bu hareketin yanlışlıkla olduğunu düşündüğü fakat yaklaşık 3-4 dakika sonra şüphelinin belirgin vaziyette müştekinin kalçasına dokunduğu kaydedildi.
SUÇUNU İNKAR ETSE DE KURTULAMADI
Kamera görüntüleri için yazılan müzekkereye kayıt bulunamadığına dair cevap geldiğinin belirtildiği iddianamede, Yargıtay'ın 'suç kanıtı aramanın birçok olayın karşılıksız ve cezasız kalması gibi istenmeyen bir sonuca yol açacağı ve şikayetçinin başkasına zarar vermek için kendisine zarar vermesinin hayatın olağan akışına aykırı olmadığı' kıstasına değinilen iddianamede, şüphelinin suçunu inkar ettiği ancak beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu açıklandı.