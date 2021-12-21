Öfkeden gözleri dönecek! Kuruluş Osman'da gerilimi tırmandıracak olay! Aralarına nifak tohumlarını ekiyor. Çarşamba günleri zirveyi hiç kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman dizisinde Selçuk Alemşah'ın gelmesiyle dengeler değişti. Osman Bey'e karşı duran Vezir Alemşah uç bölgesinde kendi hakimiyetini kurmak için tüm beyleri bir arada topladı ve Gündüz Bey'i de davet etti. Boran Alp'i hasmının elinden kurtarmaya çalışan Osman Bey, ağabeyini Vezir Alemşah'ın topladığı mecliste görünce büyük bir şok geçirdi. Çarşamba gecesi yayınlanan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında okla vurulan Osman Bey'in ormanda yaşam mücadelesi verdiği ve Gündüz Bey'in kardeşinin yerine vekalet ettiği görülüyor. Ayrıca Boran Alp'in Gündüz Bey'e biat etmesi seyircileri şok etti.

KURULUŞ OSMAN REYTİNGLERDE AÇIK ARA ZİRVEDE YER ALDI

Kuruluş Osman, atv ekranındaki 75'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'da Selçuklu sultanının emriyle tutuklanan Osman Bey, kaçmayı başardı ancak yaralandı.