Gönül Dağı'nda kavuşamadan gelen ayrılık! Asuman rolüyle nam salan Hazal Çağlar veda mı ediyor? TRT1 ekranlarında cumartesi akşamları merakla takip edilen Gönül Dağı'nda heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizinin sevilen karakterlerinden olan Asuman ile Ramazan'ın yollarının ayrılması başta moralleri bozsa da ikili tekrar barıştı. Ancak son olarak ortaya atılan iddia seyircileri şok edecek. Asuman karakteriyle adından söz ettiren Hazal Çağlar'ın diziye veda edeceği iddiası moralleri bozacak.

YOLLARI AYRILMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümde Asuman'a istemediği halde emrivakiyle görücü gelmiş, Ramazan ile yolları ayrılmıştı.