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    • Magazin
    • 21.12.2021 20:35
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    • 21.12.2021 20:35
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    EDHO'da kanka olarak çıkış yapan ikilinin rotası belli oldu! Yeni adresleri çok konuşulacak

    Behzat Façalı ve İlyas Çakırbeyli karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son üç sezonuna damgasını vuran Emir Benderlioğlu ve Ozan Akbaba'nın yeni projeleri belli oldu. Ünlü isimler dizinin final yapmasıyla birlikte kendisine gelen yeni teklifleri değerlendirdi ve en sonunda kararını verdi. Emir Benderlioğlu, TRT1 ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Barbaroslar isimli tarii dizide Türk tarihinin önemli isimlerinden olan Piri Reis'i canlandırmaya başladı. Ayrıca Ozan Akbaba'nın da yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncunun Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin anlatılacağı filmde başrol oynayacağı duyuruldu.

    takvim.com.tr
    Ünlü oyuncunun yeni projesi belli oldu

    EDHO'da kanka olarak çıkış yapan ikilinin rotası belli oldu! Yeni adresleri çok konuşulacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4, 5 ve 6. sezonlarında İlyas ve Behzat'ın arasında başlayan düşmanlık sonradan dostlukla neticelenmişti. EDHO final yapmasıyla Emir Benderlioğlu'nun yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu TRT1'in fenomen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümünde kadroya katıldı. Ozan Akbaba Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin anlatılacağı filmde tekrar izleyici karşısına çıkacak. Dizide 6 yıl boyunca İlyas karakterini canlandıran Ozan Akbaba, EDHO'nun final yapmasıyla gelen yeni teklifleri değerlendirmeye aldı.

    YENİ ADRESLERİ BELLİ OLUYOR

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final yapmasının ardından kadroda yer alan isimlerin yeni adresleri teker teker belli oluyor.

    EMİR BENDERLİOĞLU, BARBAROSLAR'DA!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Behzat Façalı olarak katılan Emir Benderlioğlu dizinin final yapmasıyla birlikte kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başlamıştı.

    Dizinin final yapmasının ardından Emir Benderlioğlu'nun yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu TRT1'in fenomen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümünde Piri Reis olarak kadroya katıldı.

        Ozan Akbaba'nın yeni projesi belli oldu. Dizide 6 yıl boyunca İlyas karakterini canlandıran Ozan Akbaba, EDHO'nun final yapmasıyla gelen yeni teklifleri değerlendirmeye aldı.

        Gelen teklifleri kapsamlı bir şekilde inceleyen ünlü oyuncu kararını bir film projesi için yapım şirketiyle el sıkıştı.

        Gelen son bilgilere göre, bir dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın efsane ismi canlandıran Ozan Akbaba Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin anlatılacağı filmde tekrar izleyici karşısına çıkacak.
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