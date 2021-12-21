EDHO'da kanka olarak çıkış yapan ikilinin rotası belli oldu! Yeni adresleri çok konuşulacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4, 5 ve 6. sezonlarında İlyas ve Behzat'ın arasında başlayan düşmanlık sonradan dostlukla neticelenmişti. EDHO final yapmasıyla Emir Benderlioğlu'nun yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu TRT1'in fenomen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümünde kadroya katıldı. Ozan Akbaba Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin anlatılacağı filmde tekrar izleyici karşısına çıkacak. Dizide 6 yıl boyunca İlyas karakterini canlandıran Ozan Akbaba, EDHO'nun final yapmasıyla gelen yeni teklifleri değerlendirmeye aldı.

YENİ ADRESLERİ BELLİ OLUYOR

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final yapmasının ardından kadroda yer alan isimlerin yeni adresleri teker teker belli oluyor.