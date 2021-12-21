8 yıldır sahnelerden uzak kalmıştı! Bakın Arka Sokaklar'ın yıldızı hangi projeyle geri dönüyor... 2010-2014 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar isimli televizyon dizisinde Melek Serter karakterini canlandıran ünlü oyuncu Zeynep Beşerler'in yeni adresi belli oldu. 2014 yılından bu yana sahnelerden uzak kalan ünlü oyuncu yeni projesiyle sevenlerini şaşırtacak. Gelen son bilgilere göre, eski Arka Sokaklar oyuncusu Zeynep Beşerler yeni bir tiyatro projesiyle seyirci karşısına çıkacak.

YENİ PROJESİ NE?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar isimli televizyon dizisinde Melek Serter karakterini canlandıran ünlü oyuncu Zeynep Beşerler'in yeni adresi belli oldu.