Zuhal Topal’la Yemekteyiz günün puanlaması belli oldu! 20 Aralık Salı Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu nasıl oldu?

Gündüz kuşağı izleyicileri tarafından Zuhal Topal'la Yemekteyiz günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan ve 4 yarışmacı arasında rekabet dolu anların yaşandığı yarışmada her gün bir yarışmacı el lezzetlerini gösteriyor, puanlarını topluyor. Yeni haftanın ilk gününde yeni yarışmacılarla birlikte başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışanı Cemile oldu ve diğer yarışmacılardan kaç puan aldığı merak edildi. 20 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl şekillendi?
20 ARALIK ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın ilk gününde yarışan Cemile'ye verilen puanlar belli oldu.
Gizem: 5 puan verdi.
Mesut: 5 puan
Aras:7 puan
Melek: 5 puan
YEMEKTEYİZ'DE GEÇTİĞİMİZ HAFTA 15 BİN TL'Yİ HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Duygu: 22 puan alarak beşinci oldu.
Devran: 29 puan alarak üçüncü oldu.
Toprak ve Tuba 32 puan ile birinci oldu büyük ödülü paylaştılar.
Sevgi: 26 puan alarak dördüncü oldu.