Zuhal Topal'la Yemekteyiz günün birincisi kim oldu? 20 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl şekillendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Yine heyecan dolu bir haftaya başlandı ve bu hafta da 15 bin TL'yi kazanmak için çabalayan isimler mutfaktaki hünerlerini sergileyecek. Bugün evine konuk olunan Cemile'nin yaptığı yemeklerin beğenilip beğenilmediği diğer yarışmacılardan kaç puan aldığı merak konusu oldu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz puanları açıklandı mı?
20 ARALIK ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Yemekteyiz'de günün puan durumu henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
YEMEKTEYİZ'DE GEÇTİĞİMİZ HAFTA 15 BİN TL'Yİ HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Duygu: 22 puan alarak beşinci oldu.
Devran: 29 puan alarak üçüncü oldu.
Toprak ve Tuba 32 puan ile birinci oldu büyük ödülü paylaştılar.
Sevgi: 26 puan alarak dördüncü oldu.