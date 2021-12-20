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    • Magazin
    • 20.12.2021 17:12
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    • 20.12.2021 17:12
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    Zuhal Topal’la Yemekteyiz günün birincisi kim oldu? 20 Aralık Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu nasıl şekillendi?

    Gündüz kuşağı izleyicileri tarafından Zuhal Topal’la Yemekteyiz günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan ve 4 yarışmacı arasında rekabet dolu anların yaşandığı yarışmada her gün bir yarışmacı el lezzetlerini gösteriyor, puanlarını topluyor. Yeni haftanın ilk gününde yeni yarışmacılarla birlikte başlayan Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de bugünün yarışanı Cemile oldu ve diğer yarışmacılardan kaç puan aldığı merak edildi. 20 Aralık Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu nasıl şekillendi?

    takvim.com.tr
    Zuhal Topal’la Yemekteyiz günün birincisi kim oldu?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz günün birincisi kim oldu? 20 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl şekillendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Yine heyecan dolu bir haftaya başlandı ve bu hafta da 15 bin TL'yi kazanmak için çabalayan isimler mutfaktaki hünerlerini sergileyecek. Bugün evine konuk olunan Cemile'nin yaptığı yemeklerin beğenilip beğenilmediği diğer yarışmacılardan kaç puan aldığı merak konusu oldu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz puanları açıklandı mı?

    20 ARALIK ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Yemekteyiz'de günün puan durumu henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    YEMEKTEYİZ'DE GEÇTİĞİMİZ HAFTA 15 BİN TL'Yİ HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

    Duygu: 22 puan alarak beşinci oldu.

    Devran: 29 puan alarak üçüncü oldu.

    Toprak ve Tuba 32 puan ile birinci oldu büyük ödülü paylaştılar.

    Sevgi: 26 puan alarak dördüncü oldu.

        YEMEKTEYİZ HAKKINDA

        Yemekteyiz, aşçılık ve yemek tarzındaki Türk yarışma programı, 13 Ekim 2008 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başladı, Haziran 2011'e kadar bu kanalda devam etti 1 sezon ara verip 4. sezonunda (2012-2013) Ekim 2012'den itibaren FOX'ta yayımlanmaya başladı. Haziran 2014'e kadar burada yayımlandı daha sonra 23 Şubat 2015'te Kanal D'ye geçti ve 10 Nisan 2015'te final yaptı.

        Toplam 6 sezon (2008-2015) sürdü. Beş kişiden oluşan grup her akşam bir yarışmacının evine konuk olmakta ve yapılan yemekler sonucu yarışmacıya 10 üzerinden puanlar verilmektedir. Beşinci günün sonunda en çok puanı alanın büyük ödülü (10 bin lira) kazandığı bir programdır. 2 yıl aradan sonra 4 Eylül 2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı ve hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir.

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor.
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        Haberler Magazin Zuhal Topal’la Yemekteyiz günün birincisi kim oldu? 20 Aralık Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu nasıl şekillendi?
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