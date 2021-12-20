Bir Zamanlar Çukurova'da iki isim için gözyaşları oluk oluk akacak! Haşmet'in gelişinin olay yaratacağı

Hakan'ın gerçek yüzünün ortaya çıkmasına ramak kaldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanında şok edecek bir gelişme yaşanıyor. Kendisini Betül ile tartışmanın içerisinde bulan Haminne'nin başından darbe alarak yere düştüğü görülürken Haminne veda mı ediyor sorusu akıllara kazındı. Ayrıca Selin Genç'in veda edeceği de konuşuluyor. Züleyha'nın ölüm tehlikesi atlattığı bölümde Hakan ise yeni bölümde bir mekanda kavgaya girişecek. Usta oyuncu Serpil Tamur'un Hünkar'ın annesi Haminne karakterine veda edip etmediği 23 Aralık Perşembe akşamı yayınlanacak olan 118. bölümünde netlik kazanmış olacak. Ayrıca kadroya Haşmet rolüyle ünlü oyuncu Altan Gördüm katılıyor.



ŞOK EDECEK GELİŞME

Hakan'ın gerçek kimliğinin ortaya çıkmasına ramak kaldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanında şok edecek bir gelişme yaşanıyor.