Kardeşlerim'den Yalnız Kurt'a geçiş yaptı! Herkes geri dönecek diye beklerken başrol oyuncusu hayranlarını çok şaşırttı! Halit Özgür Sarı...

HALİT ÖZGÜR SARI HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

Kulislerden alınan son iddialar doğrultusunda Kardeşlerim dizisinde Kadir karakterini canlandıran ve senaryo gereğince yapımdan ayrılan Halit Özgür Sarı ile Yalnız Kurt için tarafların anlaşmak üzere oldukları kaydedildi.

Ancak resmi bir açıklama şuan için yok. Bunun yanında dizinin Mart ayının başında ATV ekranlarında yayınlanması da bekleniyor.