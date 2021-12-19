Kardeşlerim'den Yalnız Kurt'a geçiş yaptı! Herkes geri dönecek diye beklerken başrol oyuncusu hayranlarını çok şaşırttı! Halit Özgür Sarı...

Kardeşlerim dizisinde Kadir rolünü canlandıran oyuncu Halit Özgür Sarı epey bir hayran kitlesi edinmişti. Dizide Kadir'in ölümüyle izleyici şoka girdi. Sarı'nın hayranları gözyaşlarına boğuldu. Sosyal medyada ünlü oyuncunun tekrar diziye dönmesi için kampanyalar bile başlatıldı. Fenomen dizi Halit Özgür Sarı'sız devam ederken başarılı oyuncunun yeni projesi merak konusu oldu. Ortaya atılan iddialar ise şoke etti.
KARDEŞLERİM'İN KADİR'İN YENİ PROJESİ...
ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt merakla bekleniyor. Oyuncu kadrosu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Çekimleri devam eden dizinin 1. bölümü yakın zamanda yayınlanacak. Kadroda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
Fragmanlarının da yayınlanmasıyla heyecanın giderek arttığı şu süreçte Kardeşlerim'in Kadir'i Halit Özgür Sarı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
OSMAN SINAV'DAN YEPYENİ BİR DİZİ...
Daha öncesinde Sen Anlat Karadeniz ile Kurtlar Vadisi dizisi yönetmeni Osman Sınav'ın güçlü hikayesine yer vereceği Yalnız Kurt, ekranlarda bambaşka bir soluk yaratacak.
Ülkemizde işlenen cinayetler, siyasetteki çekişmeler ve terör olaylarının perde arkasını ekranlara yansıtacak olan dizi büyük bir ses getirecek.