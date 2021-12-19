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    • Magazin
    • 19.12.2021 16:14
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    • 19.12.2021 16:14
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    Gelinim Mutfakta'da ters köşe! Turgay Başyayla sunacak dendi ama gerçek bambaşka çıktı! Gelinim Mutfakta'yı bu hafta sunacak isim...

    Kanal D'nin en çok izlenen yarışama programlarından Gelinim Mutfakta'da her hafta sunucu değişiyor. Yeni haftanın gelmesiyle de haliyle izleyiciler bu haftanın yeni sunucusu kim merak etmeye başladı. 20 - 24 Aralık tarihlerinde şarkıcı Turgay Başyayla'nın sunuculuk yapacağı konuşuluyordu ancak gerçek bambaşka çıktı. Bakın bu hafta Gelinim Mutfakta'yı kim sunacak...

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta’da ters köşe!

    Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'da heyecan dorukta. Format bir süre önce değişmişti. Yeni formata göre sevilen yarışmayı her hafta farklı ünlü bir ismin sunması kararlaştırılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan, Demet Akalın, Songül Karlı, Kibariye, Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimler sundu. Bu hafta da şarkıcı Turgay Başyayla'nın sunması bekleniyordu. Ancak ters köşe yapıldı. Peki Gelinim Mutfakta'yı bu hafta kim sunacak?

    GELİNİM MUTFAKTA'YI BU HAFTA KİM SUNACAK?

    Gelinim Mutfakta'nın formati yine değişti. Artık her hafta farklı bir isim sunmayacak. Kalıcı olarak bir isim ile anlaşılacak. Turgay Başyayla'nın her hafta Gelinim Mutfakta'yı sunacağı konuşuluyordu.

    Hatta Başyayla, "Bu işi çok sevdim, hem lezzet hem keyif alıyorum bu tür programlarda... Şimdiden çok heyecanlıyım. İnşallah çok keyifli bir programla seyirci karşısında olacağım." demişti.

    FENOMEN PROGRAMDA TERS KÖŞE!

    Ancak Gelinim Mutfakta'nın 20 Aralık Pazartesi günü ekranlara gelecek 826. bölüm fragmanında, Turgay Başyayla'nın yer almadığı görüldü.

    Geçtiğimiz hafta Emel Kızıltaş'ın sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasının gelecek haftaki sunucusu, Songül Karlı oldu.

    Gelinim Mutfakta yarışmasına Turgay Başyayla'nın ne zaman geleceği ise merak konusu...

        17 ARALIK CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

        17 Aralık Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim Damla oldu.

        BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

        Bu hafta boyunca kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp 5 bileziğin sahibi olan gelin Damla oldu.

        KİM ELENDİ?

        Bu hafta eleme postasına Aslıhan ve Miyase girdi. Hafta boyunca kayınvalidelerden en düşük puanı alıp elenen isim Aslıhan oldu.

        GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU NASIL?

        Damla: 21

        Aslıhan: 5

        Yeşim: 14

        Miyase: 15

        GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU NASIL?

        Damla: 80

        Aslıhan: 62

        Yeşim: 76

        Miyase: 72
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta'da ters köşe! Turgay Başyayla sunacak dendi ama gerçek bambaşka çıktı! Gelinim Mutfakta'yı bu hafta sunacak isim...
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