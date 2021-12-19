Usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu olan oğullarından Ali Murat Altınmeşe genç yaşta hayata veda etti.

Fırat Altunmeşe Mucize Doktor dizisiyle ünlemişti. Şimdilerde ise Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rapçi Aztek Ural karakterine hayat veriyordu. Fırat Altunmeşe'nin ağabeyi Ali Murat Altunmeşe de oyunculuk mesleğine gönül vermişti.