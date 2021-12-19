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    • Magazin
    • 19.12.2021 15:06
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    • 19.12.2021 15:25
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    Ali Murat Altınmeşe kimdir, kaç yaşındaydı? İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe neden öldü, hastalığı neydi?

    İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe hayatını kaybetti. Oyunculuk yapan Ali Murat Altınmeşe, son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol almıştı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında, Ali Murat Altınmeşe kimdir, kaç yaşındaydı? İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe neden öldü, hastalığı neydi? Sorularının yanıtını arıyor. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Ali Murat Altınmeşe kimdir, kaç yaşındaydı? İzzet Altınmeşe’nin oğlu Ali Murat Altınmeşe neden öldü, hastalığı neydi?

    Usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu olan oğullarından Ali Murat Altınmeşe genç yaşta hayata veda etti. Peki, Ali Murat Altınmeşe kimdir, kaç yaşındaydı? İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe neden öldü, hastalığı neydi? İşte detaylar!

    Usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu olan oğullarından Ali Murat Altınmeşe genç yaşta hayata veda etti.

    Fırat Altunmeşe Mucize Doktor dizisiyle ünlemişti. Şimdilerde ise Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rapçi Aztek Ural karakterine hayat veriyordu. Fırat Altunmeşe'nin ağabeyi Ali Murat Altunmeşe de oyunculuk mesleğine gönül vermişti.

    Ali Murat Altunmeşe'nin 12'nci kattan atlayarak, intihar ettiği iddia edildi.
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        Haberler Magazin Ali Murat Altınmeşe kimdir, kaç yaşındaydı? İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe neden öldü, hastalığı neydi?
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