Serenay Sarıkaya son manevrasıyla herkesin gıptayla baktığı bomba rolü kaptı! Herkes onu konuşacak

Bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile aşk yaşayan Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilen Sarıkaya, 'Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu karşısında, "Yok arkadaşlar, öyle bir şey demeyelim. Sizinde dediğiniz gibi, bunlar iddia. Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" dedi. Aşk sorularını geçiştiren oyuncu, "Yeni işlerim başlıyor, o yüzden çok heyecanlıyım" dedi.