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    • Magazin
    • 18.12.2021 15:53
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    • 18.12.2021 15:53
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    Serenay Sarıkaya son manevrasıyla herkesin gıptayla baktığı bomba rolü kaptı! Herkes onu konuşacak

    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yeni projesi belli oldu. Sarıkaya, 3 yıl sonra sürpriz projeyle dönüyor. 2017-2018 yıllarında Netflix'te yayınlanan Fi isimli dizideki performansıyla dikkatleri yine üzerine çeken Serenay Sarıkaya'nın yeni projesi belli oldu. Bir süredir kendisine gelen teklifleri değerlendiren ünlü oyuncu kararını verdi ve Netflix'te yayınlanacak olan Şahraman dizisinin yapım şirketi TİMS&B ile el sıkıştı. Adana başta olmak üzere Mersin ve Datça'da çekilecek olan dizide Sarıkaya'ya ünlü oyuncu Burak Deniz eşlik edecek. Projeye dair detaylar belli olurken henüz dizinin ilk bölümünün 2022 yılının ilk aylarında yayınlanması bekleniyor.

    Serenay Sarıkaya’nın yeni projesi belli oldu!

    Serenay Sarıkaya son manevrasıyla herkesin gıptayla baktığı bomba rolü kaptı! Herkes onu konuşacak. 2017'de başlayan Fi dizisinde Duru Durulay karakterine hayat veren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya bir süredir hiçbir yapımda yer almamıştı. Gelen teklifleri değerlendiren ve içine sinen bir proje arayan Serenay Sarıkaya sonunda kararını verdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu dijital platform Netflix'te yayınlanacak olan Şahmaran isimli dizide rol alacak. Projeye dair detaylar tek tek belli oluyor. Senaryosunu Pınar Bulut'un yazdığı, yapımcılığını TİMS&B'nin üstlendiği Şahraman dizisi Adana'da çekilecek. Serenay Sarıkaya'nın partneri de belli oldu. Ünlü oyuncuya dizideki partneri Burak Deniz olacak.

    İŞTE YENİ PROJESİ

    Fi dizisinde Duru Durulay karakterine hayat veren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi netleşti. Gelen teklifleri değerlendiren ve içine sinen bir proje arayan Serenay Sarıkaya sonunda kararını verdi.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu dijital platform Netflix'te yayınlanacak olan Şahmaran isimli dizide rol alacak.

    Projeye dair detaylar tek tek belli oluyor. Senaryosunu Pınar Bulut'un yazdığı, yapımcılığını TİMS&B'nin üstlendiği Şahraman dizisi Adana'da çekilecek. Serenay Sarıkaya'nın dizideki partneri de belli oldu. Ünlü oyuncuya dizide Burak Deniz eşlik edecek.

        AŞK İDDİALARINA YANIT

        Serenay Sarıkaya, önceki akşam görüntülendi. Çıkışta koşar adım aracına binen güzel oyuncu, muhabirlerin sorularına yanıt vermek istemedi.

        Bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile aşk yaşayan Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilen Sarıkaya, 'Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu karşısında, "Yok arkadaşlar, öyle bir şey demeyelim. Sizinde dediğiniz gibi, bunlar iddia. Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" dedi. Aşk sorularını geçiştiren oyuncu, "Yeni işlerim başlıyor, o yüzden çok heyecanlıyım" dedi.
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