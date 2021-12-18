Sadakatsiz'de darmaduman edecek günler bizi bekliyor! Öyle bir veda yaşanacak ki akıllara zarar... Sadakatsiz'de gemileri yakan yakana! Altın Kelebek'te ödül alan Melis Sezen için feryat ettirecek veda iddiası herkesi şok etti. 2. sezonuyla ekranlarda yer alan Sadakatsiz'de yeni ayrılık iddiaları gündeme geliyor. Çarşamba günleri ekranlara gelen diziyle ilgili yeni vedaların yaşanacağın kulislerde sık sık gündeme getiriliyor. Ortaya atılan son iddiaların ardından Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda mı ediyor ihtimali akıllara geldi. İki sezondur sergilediği performansıyla dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, canlandırdığı Derin karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Kulislerde yeni iddialar dolaşıyor.

ALTIN KELEBEK'TE YILDIZI PARLAYANLAR ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Melis Sezen, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, 'Burası inanılmazmış gerçekten. Günlerdir ne konuşacağımı düşünüyorum ne yapacağımı düşünüyorum ve hiçbir şey bulamıyorum.' cümleleri ile konuşmasına başladı ve 'Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım' dedi.