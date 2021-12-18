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    • Magazin
    • 18.12.2021 17:08
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    • 18.12.2021 17:08
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    Sadakatsiz'de darmaduman edecek günler bizi bekliyor! Öyle bir veda yaşanacak ki akıllara zarar...

    Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları heyecanla takip edilen dizisi Sadakatsiz'de ayrılık söylentiler kulislerde kulaktan kulağa geziyor. Melis Sezen geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Pantene Yıldızı Parlayanlar kategorisinde ödül aldı. Ödül töreni sonrası Derin karakteriyle adından sıkça bahsettiren Melis Sezen ayrılık iddialarıyla gündeme getirildi. Özellikle son zamanlarda Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda edeceği, senaryo gereği Derin karakterinin öleceği konuşuluyor. Ancak bu iddialar doğrulanmazken Melis Sezen'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise Sadakatsiz'in gelecek haftalarda yayınlanacak yeni bölümlerinde netlik kazanacak.

    Sadakatsiz’de ayrılık gelişmesi mi yaşanacak?

    Sadakatsiz'de darmaduman edecek günler bizi bekliyor! Öyle bir veda yaşanacak ki akıllara zarar... Sadakatsiz'de gemileri yakan yakana! Altın Kelebek'te ödül alan Melis Sezen için feryat ettirecek veda iddiası herkesi şok etti. 2. sezonuyla ekranlarda yer alan Sadakatsiz'de yeni ayrılık iddiaları gündeme geliyor. Çarşamba günleri ekranlara gelen diziyle ilgili yeni vedaların yaşanacağın kulislerde sık sık gündeme getiriliyor. Ortaya atılan son iddiaların ardından Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda mı ediyor ihtimali akıllara geldi. İki sezondur sergilediği performansıyla dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, canlandırdığı Derin karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Kulislerde yeni iddialar dolaşıyor.

    ALTIN KELEBEK'TE YILDIZI PARLAYANLAR ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

    Melis Sezen, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, 'Burası inanılmazmış gerçekten. Günlerdir ne konuşacağımı düşünüyorum ne yapacağımı düşünüyorum ve hiçbir şey bulamıyorum.' cümleleri ile konuşmasına başladı ve 'Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım' dedi.

    AYRILIK İDDİASI

    Sadakatsiz dizisiyle ilgili son günlerde peş peşe ayrılık iddiaları kulislerde kulaktan kulağa yayılıyor. Derin karakteriyle adından sıkça bahsettiren Melis Sezen ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Projenin iki kilit ismi Cansu Dere (Asya) ve Melis Sezen'in (Derin) senaryo gereği Sadakatsiz'e veda edip etmeyeceği merak edilirken gözler yeni bölümlere çevrildi.

    Özellikle son zamanlarda Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda edeceği, senaryo gereği Derin karakterinin öleceği konuşuluyor. Ancak tüm bu iddialara dizinin yapımcı şirketinden bir açıklama gelmedi. Melis Sezen'in dizideki durumu Sadakatsiz yeni bölümlerinde netleşecek.

        MELİS SEZEN KİMDİR?

        Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir.

        12 yaşından itibaren drama eğitimi alan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı. Ardından Silivri'de Ali Solmaz Tiyatrosu'nda Cümbüş-ü Hospital adlı oyunda oynadı. Eğitimine de devam eden Sezen, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun oldu. 2016-17 yılları arasında Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle birlikte televizyon dünyasına adım attı.

        2017-2018 yılları arasında Siyah İnci dizisinde "Ebru" karakterini canlandırdı. 2018 yılında sinemaya bağımsız filmlerle giriş yaptı. Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası oldu. Bağımsız filmlerden sonra ilk ciddi rolünü Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikayesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmiyle yaptı.

        2019 yılında Leke dizisinde "Yasemin" karakteri ilk başrolü oldu. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol olan "Deren" karakterini canlandırdı. 2019 yılının sonunda Mucize 2: Aşk filminde "Beren" karakterini canlandırdı.
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        Haberler Magazin Sadakatsiz'de darmaduman edecek günler bizi bekliyor! Öyle bir veda yaşanacak ki akıllara zarar...
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