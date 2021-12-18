Kırmızı Oda dizisi geçtiğimiz aydan bugüne kadar bakıldığında reytinglerde ilk sezonki başarıyı elde edemiyor. Geçtiğimiz hafta yani 17 Aralık Cuma günü yayınlanan program ve diziler arasında Kırmızı Oda listede alt sıralarda yer aldı. Reyting sonuçlarına göre Total'de zirvede atv ekranlarında hafta içi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da birinci sıradaydı. Kırmızı Oda'nın peş peşe kötü sonuçlar almasıyla birlikte final yapacağına dair söylentiler kulislerde sık sık konuşulmaya başlandı. Kulislerde bu iddiaların sık sık dillendirilmesinin ardından gözler ise yayıncı kuruluş TV8'in alacağı kararda.

FİNAL Mİ YAPACAK?

Kırmızı Oda dizisi geçtiğimiz aydan bugüne kadar bakıldığında reytinglerde ilk sezonki başarıyı elde edemiyor. Dizinin her geçen hafta kan kaybetmesi final mi yapacak sorusunu akıllara getirdi.