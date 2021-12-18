Gönül Dağı'ndan sevinç havası yaratacak iki yeni haber! Türk tiyatrosunun kalifiye ismi geliyor. Bu hafta 44. bölümüyle ekranlarda olan Gönül Dağı'nda Asuman ve Ramazan'ın arasındaki buzların eriyip erimeyeceği netleşti. Bilindiği üzere ikili için tam umutlar tükendi derken hiç kimsenin beklemediği bir isim devreye girdi. Cumartesi günü yayınlanan Gönül Dağı 44. bölümünde Ramazan ve Asuman'ın sarıldığı anlar seyircileri mutlu etti. Ayrıca dizinin ekibi 44. bölümün sahneleri çekilirken setten bazı eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Duygu dolu sıcak sahnelerin bol olacağı Gönül Dağı dizisi 45. bölümüyle 25 Aralık Cumartesi saat 20.00'de TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

BUZLAR ERİYOR

Gönül Dağı'nda Asuman ve Ramazan'ın arasındaki buzların eriyip erimeyeceği netleşti. İki aşığın tekrar bir araya gelmesi mutluluk yarattı.