Bir Zamanlar Çukurova'ya bir gelen bir de giden olacak! Usta oyuncu da iç yakan sonla veda ediyor. Hakan'ın kimlik bunalımı yaşadığı Çukurova'da acı bir veda yaşanacak. Başrollerinde Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol gibi ünlü isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da yeni ayrılıkların yaşanacağı görülüyor. Bu sezon pek çok önemli ismin veda ettiği diziye son olarak usta oyuncu Altan Gördüm güçlü bir toprak ağası olarak katılmıştı. Dizinin dün yayınlanan 118. bölüm fragmanında Betül ile tartışan Haminne'nin başından darbe alarak yere düştüğü görüldü. Yaşanan bu gelişmenin ardından Haminne öldü mü sorusu merak edilirken Serpil Tamur'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise gizemini koruyor.

ŞOK EDECEK GELİŞME

Hakan'ın gerçek kimliğinin ortaya çıkmasına ramak kaldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanında şok edecek bir gelişme yaşanıyor.