Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazanını kim oldu? 17 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi hangi yarışmacı kazandı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8'in sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yine heyecan dolu bir hafta vardı ve birbirinden iddialı yarışmacılar el lezzetlerini yansıtırken heyecanla beklenen Cuma haftanın finali geldi çattı. Peki bu haftanın kazananı hangi yarışmacı oldu, puanlar nasıl şekillendi? İşte ayrıntılar...
17 ARALIK ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Yemekteyiz'de haftanın birinci olan ismi az önce açıklandı. Zuhal Topal tarafından birinci olan yarışmacı henüz açıklanmadı, duyurulduğunda haberimzide yer alacaktır.
İşte programın bu haftaki yarışmacıları ve puan durumu;
YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİ?
Duygu
Devran
Toprak
Sevgi
Tuba