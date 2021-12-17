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    • Magazin
    • 17.12.2021 18:03
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    • 17.12.2021 18:06
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    Zuhal Topal’la Yemekteyiz kazanını kim oldu? 17 Aralık Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 bin TL’yi hangi yarışmacı kazandı?

    Gündüz kuşağı yarışmalarının ilgiyle izlediği Zuhal Topal’la Yemekteyiz kazanını kim oldu? Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan ve 4 yarışmacı arasında rekabetin bir an bile eksik olmadığı yarışmada her gün bir isim mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Her hafta olduğu gibi bu Cuma da haftanın finali yaşandı ve heyecan dolu anlar yaşandı. Peki 17 Aralık Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 bin TL’yi hangi yarışmacı kazandı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasında bu hafta hangi yarışmacı hangi puanı aldı? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Zuhal Topal’la Yemekteyiz kazanını kim oldu?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazanını kim oldu? 17 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi hangi yarışmacı kazandı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8'in sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yine heyecan dolu bir hafta vardı ve birbirinden iddialı yarışmacılar el lezzetlerini yansıtırken heyecanla beklenen Cuma haftanın finali geldi çattı. Peki bu haftanın kazananı hangi yarışmacı oldu, puanlar nasıl şekillendi? İşte ayrıntılar...

    17 ARALIK ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Yemekteyiz'de haftanın birinci olan ismi az önce açıklandı. Zuhal Topal tarafından birinci olan yarışmacı henüz açıklanmadı, duyurulduğunda haberimzide yer alacaktır.

    İşte programın bu haftaki yarışmacıları ve puan durumu;

    YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

    Duygu

    Devran

    Toprak

    Sevgi

    Tuba

        YEMEKTEYİZ HAKKINDA

        Yemekteyiz, aşçılık ve yemek tarzındaki Türk yarışma programı, 13 Ekim 2008 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başladı, Haziran 2011'e kadar bu kanalda devam etti 1 sezon ara verip 4. sezonunda (2012-2013) Ekim 2012'den itibaren FOX'ta yayımlanmaya başladı. Haziran 2014'e kadar burada yayımlandı daha sonra 23 Şubat 2015'te Kanal D'ye geçti ve 10 Nisan 2015'te final yaptı.

        Toplam 6 sezon (2008-2015) sürdü. Beş kişiden oluşan grup her akşam bir yarışmacının evine konuk olmakta ve yapılan yemekler sonucu yarışmacıya 10 üzerinden puanlar verilmektedir. Beşinci günün sonunda en çok puanı alanın büyük ödülü (10 bin lira) kazandığı bir programdır. 2 yıl aradan sonra 4 Eylül 2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı ve hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir.

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor.
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