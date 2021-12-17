Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 17 Aralık Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 bin TL büyük ikramiyeyi kim kazandı?

Gündüz kuşağı yarışmalarının ilgiyle izlediği Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazanını kim oldu? Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan ve 4 yarışmacı arasında rekabetin bir an bile eksik olmadığı yarışmada her gün bir isim mutfaktaki hünerlerini sergiliyor. Her hafta olduğu gibi bu Cuma da haftanın finali yaşandı ve heyecan dolu anlar yaşandı. Peki 17 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi hangi yarışmacı kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında bu hafta hangi yarışmacı hangi puanı aldı? İşte yaşananlar…
17 ARALIK ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Yemekteyiz'de haftanın birinci olan ismi az önce açıklandı. Zuhal Topal tarafından birinci olan yarışmacı duyuruldu.
İşte 15 bin TL büyük ikramiyeyi bu haftaki kazanan yarışmacısı kim oldu ve haftanın puan durumu;
YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİ? HAFTANIN PUAN DURUMU!
Duygu: 22 puan alarak beşinci oldu.
Devran: 29 puan alarak üçüncü oldu.
Toprak ve Tuba 32 puan ile birinci oldu büyük ödülü paylaştılar.
Sevgi: 26 puan alarak dördüncü oldu.