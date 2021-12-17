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    • Magazin
    • 17.12.2021 21:32
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    • 17.12.2021 21:32
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    Kırmızı Oda Zekiye kimdir? Kırmızı Oda Zekiye Keklik gerçekte kim? Ayta Sözeri kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı…

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Kırmızı Oda Zekiye kimdir? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. TV8’in fenomen dizilerinden biri Kırmızı Oda Cuma akşamları ekrana geliyor ve ilgiyle takip ediliyor. Dizide rol alan oyuncuların gerçek hayatına dair bilgiler merak konusu oluyor ve en dikkat çeken karakterler arasında Kırmızı Oda Zekiye Keklik gerçekte kim? Ayta Sözeri kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı hakkında bilgiler…

    takvim.com.tr
    Kırmızı Oda Zekiye kimdir?

    Kırmızı Oda Zekiye kimdir? Kırmızı Oda Zekiye Keklik gerçekte kim? Ayta Sözeri kaç yaşında, aslen nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.

    KIRMIZI ODA KEKLİK AYTA SÖZERİ KİMDİR?

    Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu.

    Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.

    Ayta sözeri şu an ise aktif olarak "Benimle Söyle" isimli yarışma programında jüri üyeliği yaptı.

    AYTA SÖZERİ FİLMLERİ VE DİZİLERİ

    Sinema
    Yıl Başlık Rolü Notlar
    2009 Güneşi Gördüm Tuana
    Teslimiyet Aygül
    2010 Kukuriku - Kadın Krallığı Beton
    2016 Koca Dünya Hayat kadını
    2017 Aile Arasında Behiye

        TelevizyonYıl Başlık Rolü Notlar
        2000 Dadı Şarkıcı
        Hayat Bağları Hapishane Müdürü
        2006 Arka Sokaklar Aydan Konuk oyuncu
        2007 Kuzey Rüzgârı Okşan
        Dudaktan Kalbe Mahkûm Konuk oyuncu
        2008
        2009 Akasya Durağı Naciye, Zümrüt
        Kahramanlar Arzu
        Parmaklıklar Ardında Mahkûm
        2010
        2011 Papatyam Şebnem
        2012 Acayip Hikayeler Cansu
        Kayıp Şehir Duygu
        2014 Ulan İstanbul Umay
        2015
        Paramparça Nezaket

        AYTA SÖZERİ ŞARKILARI

        "Büklüm Büklüm" (2018)
        "Yanayım Yanayım" (2018)
        "Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam" (Aşkın'ın Şarkıları albümü) (2019)
        "Rustik" (ft. Uraz Kaygılaroğlu) (Eltilerin Savaşı film müziği) (2020)
        "Anılarıma Yazık" (2020)
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        Haberler Magazin Kırmızı Oda Zekiye kimdir? Kırmızı Oda Zekiye Keklik gerçekte kim? Ayta Sözeri kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı…
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