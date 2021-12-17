Kırmızı Oda Zekiye kimdir? Kırmızı Oda Zekiye Keklik gerçekte kim? Ayta Sözeri kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı…

Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.

Ayta sözeri şu an ise aktif olarak "Benimle Söyle" isimli yarışma programında jüri üyeliği yaptı.

AYTA SÖZERİ FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Sinema

Yıl Başlık Rolü Notlar

2009 Güneşi Gördüm Tuana

Teslimiyet Aygül

2010 Kukuriku - Kadın Krallığı Beton

2016 Koca Dünya Hayat kadını

2017 Aile Arasında Behiye