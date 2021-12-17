Dünya Hali gitti yerine 112 Acil Çağrı geliyor! Murat Serezli ekranlara öyle bir dönüyor ki dizi ama değil gerçek olaylar canlandırılacak

Bugüne kadar sergilediği başarılı performanslar ile adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Murat Serezli'nin yeni projesi çok şaşırttı. Dizilerin adamı bu kez duygu seli yaşatacak bir programda sunuculuk yapacak. TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan '112 Acil Çağrı' programın tarihi belli oldu. 22 Aralık'ta ilk bölümü yayınlanması beklenen programda acil çağrılara verilen yanıtlara yer verilecek ve olay yerinde yaşananlar canlandırılacak.
DİZİ TADINDA BİR PROGRAM GELİYOR!
83 milyon vatandaşın yaşadığı Türkiye'de 112 acil çağrı merkezleri, bu yıl kasım ayına kadar 89 milyon çağrıya yanıt verdi. 112 acil hattına mobil ve sabit hatlardan ücretsiz bağlanılıyor ve acil çağrı merkezlerini arayanların konumu otomatik belirleniyor. Her gün yüzlerce kişinin yardımına koşan 112 acil hikayeleştiriliyor.
TRT 1 ekranlarında her akşan yayınlanacak olan '112 Acil Çağrı' adlı program adeta bir dizi gibi izleyicilerin nefeslerini kesecek. Merakla beklenen program, diziler gibi her bölümde farklı hikayeleri yansıtacak.
112 Acil Çağrı merkezinde bulunan operatörlerin olaylara müdahale şeklinin yanı sıra, yaşadıkları duygusal anların da yansıtılacağı program, bir dizi görünümünde ama gerçek olaylardan canlandırmalarla izleyicilerin karşısına çıkacak.
SUNUCULUĞUNU MURAT SEREZLİ YAPACAK!
Programın sunuculuğunu ise ünlü oyuncu Murat Serezli yapacak. Serezli çok etkili ve yeni bir format ile hayranlarını bir kez daha etkilemeye geliyor. Acil çağrılara verilen yanıtlar, olay yerine yönlendirilen acil yardım ekipleri, kimi zaman korkudan dili tutulmuş insanları telefonda sakinleştirerek doğru yönlendirmeyle yapılan yardımlar programın içinde yer alacak.
Ayrıca yardım ekipleri olay yerine ulaşana kadar çağrı operatörlerinin yardıma muhtaç kişilere sadece telefon vasıtasıyla verdikleri psikolojik destek ve güven, kimi zaman verilen anlık bir kararın hayatları nasıl kurtardığına tanıklık edeceksiniz.
Sevilen oyuncu bu etkili ve yeni format ile TRT1 ekranında izleyicilerle buluşacak.