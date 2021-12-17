Baht Oyunu’nun Ada ve Bora'sı yeniden ekranlarda! Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ı özleyenlere müjde dans ederek geldiler

Kanal D'nin yaz dizilerinden Baht Oyunu final yapsada dizide Ada ve Bora karakterlerini canlandıran oyuncular Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz hiç unutulmadı. Dizideki aşklarını gerçek hayata taşıyan çift birlikte olduklarını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Paylaşımlarıyla kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum alan Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'e ünlü isimler de ilgi göstermişti. Sevilen ünlü çift yeniden ekranlarda biraya geliyor.
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'E KONUK OLUYORLAR!
Baht Oyunu dizisinin yıldız oyuncuları Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz cumartesi akşamı Kanal D'de yayınlanan Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Seni Söyler programına konuk oluyor.
Programa aikilinin yanı sıra Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem de konuk olacak.
ARC Film tarafından çekilen Baht Oyunu'nun ilk bölümü 15 Haziran'da Kanal D ekranında izleyiciyle buluşmuştu.
Dizi ilk bölümünden itibaren çok tutmuş, baş karakterler olan Ada ve Bora çok sevilen bir çift olmuştu.
Baht Oyunu Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın da kariyerinde çok önemli bir basamak oldu.
"CEMRE'Yİ TANIDIKÇA 'İYİ Kİ' DEDİM"
Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. Şaşmaz, "Cemre'yi ilk gördüğünde ne hissettin?" sorusuna "Onu tanımıyordum. Karakterini merak ettim. Tanıdıkça da 'iyi ki' dedim." şeklinde yanıt vermişti.
Ünlü oyuncu ayrıca sevgilisi için "Cemre bu hayatta tanıdığım en saf ve temiz enerjili insan." ifadelerini kullanmıştı.
AŞKINI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ!
Cemre Baysel de Aytaç Şaşmaz ile ilgili "Anlatamayacağım güzellikte bir kalbi var. Her zaman iyi niyetli, güler yüzlü ve umutlu." şeklinde konuşmuştu.