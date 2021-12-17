Baht Oyunu’nun Ada ve Bora'sı yeniden ekranlarda! Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ı özleyenlere müjde dans ederek geldiler

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'E KONUK OLUYORLAR!

Baht Oyunu dizisinin yıldız oyuncuları Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz cumartesi akşamı Kanal D'de yayınlanan Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Seni Söyler programına konuk oluyor.

Programa aikilinin yanı sıra Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem de konuk olacak.

ARC Film tarafından çekilen Baht Oyunu'nun ilk bölümü 15 Haziran'da Kanal D ekranında izleyiciyle buluşmuştu.

Dizi ilk bölümünden itibaren çok tutmuş, baş karakterler olan Ada ve Bora çok sevilen bir çift olmuştu.

Baht Oyunu Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın da kariyerinde çok önemli bir basamak oldu.