Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmayacak TV8'de final çanları çalıyor! Survivor Kırmızı Oda'nın ipini çekti

Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmayacak kötü gidişatın sonu belli! Survivor Kırmızı Oda'nın ipini çekti. Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin final yapacağı kulislerde bir süredir kulaktan kulağa geziniyor. Geçtiğimiz hafta Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan isimler açıklandı. Yarışma programının Şubat ayında ekranlarda olması bekleniyor. Son günlerde ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda Survivor ve diğer programların yayın akışında sıkıntı olmasın diye Kırmızı Oda dizisinin fişini çektiği iddia edildi. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama gelmediğini de ifade edelim.

FİNAL ÇANLARI ÇALIYOR

Geçen yıl aldığı reyting sonuçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Kırmızı Oda dizisi için final çanları çalıyor. Dizinin çok zamanda final yapacağı iddia ediliyor.