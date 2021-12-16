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    • Magazin
    • 16.12.2021 12:10
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    • 16.12.2021 12:10
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    Masterchef Sergen apar topar yayından alındı Danilo Zanna'nın eli ayağına dolaştı! Sergen Özen diskalifiye mi oldu hastalığı...

    TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı Masterchef'in artık son demlerine geldik. Ocak ayında yerini Survivor'a bıracak olan Masterchef'in şampiyonu kısa bir süre sonra belli olacak. İddialı yarışmacılarla yola devam eden Masterchef'te önceki gün herkesi telaşa sokan bir olay yaşandı. Yarışmanın sevilen ismi Sergen Özen yayında bir anda fenalaştı. Danilo Zanna'nın elinin ayağının dolaştığı o anlar ise kameralara böyle yansıdı.

    Masterchef Sergen’e ne oldu?

    Masterchef Sergen apar topar yayından alındı Danilo Zanna'nın eli ayağına dolaştı! Sergen Özen diskalifiye mi oldu hastalığı... TV 8 ekranlarına izleyiciyle buluşan Masterchef'te önceki akşam Sergen Özen paniği yaşandı. Yeri geldiğinde esprili, yeri geldiğinde sivri diliyle bilinen Sergen Özen yayında bir anda fenalaşınca olanlar oldu. Sergen Özen'in bir anda çekimlerden gitmesi üzerine herkes son sağlık durumunu merak eder oldu. Peki Sergen Özen'in hastalığı ne?

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Mavi takım ve Kırmızı takım arasında büyük bir mücadele yaşanmıştı. Kırmızı takım ise oyunu kazanan takım olmuş ve kendisini korumaya almıştı Mavi takımın dokunulmazlık mücadelesi verdiği anlarda ise Sergen şok bir şekilde rahatsızlandı.

    Dün akşam ekranlara gelen son bölümde Sergen bir anda acilleşmişti. Danilo Şefi korkutan Sergen Özen'in apar topar hastaneye kaldırıldığı konuşulurken; gündeme bomba gibi bir iddia düştü.

        Masterchef yarışmasının son bölümünde Sergen, takım arkadaşlarından ayrı bir şekilde arkada oturuyordu ve Danilo Şef durumu fark ederek; Sergen'e iyi olup olmadığını sordu. Sergen ise "Şefim ne olur arkaya geçebilir miyim? Hiç iyi hissetmiyorum" yorumunda bulundu.

        Danilo Şef ise sağlık çalışanlarına talimatı verdi ve "Tansiyonu düşmüş olabilir bir bakar mısınız?" yorumunda bulunmuştu. Sergen'e ne olduğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

        İddialara göre Masterchef yarışmacısı olan Sergen Özen, hastanelik oldu. Tansiyon sorunu yaşandığı iddia edilen Sergen Özen'in yarışmadan çekilmek zorunda kaldığı çünkü durumunun çok ağır olduğu da konuşulmaya başlandı.
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            Haberler Magazin Masterchef Sergen apar topar yayından alındı Danilo Zanna'nın eli ayağına dolaştı! Sergen Özen diskalifiye mi oldu hastalığı...
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