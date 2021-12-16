Masterchef Sergen apar topar yayından alındı Danilo Zanna'nın eli ayağına dolaştı! Sergen Özen diskalifiye mi oldu hastalığı... TV 8 ekranlarına izleyiciyle buluşan Masterchef'te önceki akşam Sergen Özen paniği yaşandı. Yeri geldiğinde esprili, yeri geldiğinde sivri diliyle bilinen Sergen Özen yayında bir anda fenalaşınca olanlar oldu. Sergen Özen'in bir anda çekimlerden gitmesi üzerine herkes son sağlık durumunu merak eder oldu. Peki Sergen Özen'in hastalığı ne?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Mavi takım ve Kırmızı takım arasında büyük bir mücadele yaşanmıştı. Kırmızı takım ise oyunu kazanan takım olmuş ve kendisini korumaya almıştı Mavi takımın dokunulmazlık mücadelesi verdiği anlarda ise Sergen şok bir şekilde rahatsızlandı.
Dün akşam ekranlara gelen son bölümde Sergen bir anda acilleşmişti. Danilo Şefi korkutan Sergen Özen'in apar topar hastaneye kaldırıldığı konuşulurken; gündeme bomba gibi bir iddia düştü.