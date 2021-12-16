Halit Özgür Sarı ve Damlasu İkizoğlu gitti yerine ünlü oyuncu geliyor! Kardeşlerim'e bomba transfer Kadir ve Melisa'nın yerini donduracak

Kardeşlerim dizisi her hafta Pazartesi akşamı ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Fenomen dizide yaprak dökümü başlamıştı. Önce dizide kardeşlerin en büyüğü Kadir ardından da Kadir'in biricik aşkı Melisa ölmüştü. Dizide büyük hayran kitlesine sahip olan ikilinin ölümü izleyicileri kahretmişti. Halit Özgür Sarı ve Damlasu İkizoğlu'nun gidişi şaşırtsa da yerlerine yeni oyuncuların geleceği de belliydi. Ama kimlerin geleceği bilinmiyordu. İlk oyuncu belli oldu. Kardeşlerim'e bomba transfer yapıldı.
Oyuncu kadrosunda Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Fadik Sevin Atasoy, Bilal Yiğit Koçak gibi başarılı isimlerin yer aldığı NGM Medya imzalı Kardeşlerim dizisi, her bölümüyle izleyici ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
Kardeşlerin dramatik yaşam mücadelesiyle dikkat çeken diziye yapılan transfer çok konuşuldu.
HALİT ÖZGÜR SARI VE DAMLASU İKİZOĞLU GİTTİ OGÜN KAPTANOĞLU GELDİ
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Melik Turanşah'ı canlandıran Ogün Kaptanoğlu Kardeşlerim dizisinin kadrosuna geldi. Diriliş Ertuğrul dizisiyle tanınan Kaptanoğlu Berk'in babası Resul karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.
Halit Özgür Sarı ve Damlasu İkizoğlu'nun ayrılıkların ardından diziye yeni bir soluk getirecek olan Resul Özkaya karakterinin, Berk ile Aybike'nin ilişkisini nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.
OGÜN KAPTANOĞLU KİMDİR?
Ogün Kaptanoğlu 29 Aralık 1977 tarihinde İzmir'de dünyala geldi.1989 yılında Hülya Avşar ve Hakan Ural'ın başrollerini oynadığı Fotoğraflar adlı sinema filminde "Ahmet" rolünü canlandırdı. Hababam Sınıfı Merhaba, Hababam Sınıfı Askerde, Hababam Sınıfı 3,5 filmlerinde yer aldı.
Parmaklıklar Ardında dizisinde güçlü, prensipli ama aşkı için birçok prensibinden vazgeçen gardiyan Cengiz rolünü oynamıştır. 4 sezon boyunca Karagül dizisinde "Yüzbaşı Oğuz Kılıçoğlu" karakterini canlandırmıştır. Son olarak yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı isimli sinema filminde rol almıştır.