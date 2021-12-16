Halit Özgür Sarı ve Damlasu İkizoğlu gitti yerine ünlü oyuncu geliyor! Kardeşlerim'e bomba transfer Kadir ve Melisa'nın yerini donduracak

HALİT ÖZGÜR SARI VE DAMLASU İKİZOĞLU GİTTİ OGÜN KAPTANOĞLU GELDİ

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin Melik Turanşah'ı canlandıran Ogün Kaptanoğlu Kardeşlerim dizisinin kadrosuna geldi. Diriliş Ertuğrul dizisiyle tanınan Kaptanoğlu Berk'in babası Resul karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Halit Özgür Sarı ve Damlasu İkizoğlu'nun ayrılıkların ardından diziye yeni bir soluk getirecek olan Resul Özkaya karakterinin, Berk ile Aybike'nin ilişkisini nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.

OGÜN KAPTANOĞLU KİMDİR?

Ogün Kaptanoğlu 29 Aralık 1977 tarihinde İzmir'de dünyala geldi.1989 yılında Hülya Avşar ve Hakan Ural'ın başrollerini oynadığı Fotoğraflar adlı sinema filminde "Ahmet" rolünü canlandırdı. Hababam Sınıfı Merhaba, Hababam Sınıfı Askerde, Hababam Sınıfı 3,5 filmlerinde yer aldı.

Parmaklıklar Ardında dizisinde güçlü, prensipli ama aşkı için birçok prensibinden vazgeçen gardiyan Cengiz rolünü oynamıştır. 4 sezon boyunca Karagül dizisinde "Yüzbaşı Oğuz Kılıçoğlu" karakterini canlandırmıştır. Son olarak yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı isimli sinema filminde rol almıştır.