MasterChef’te gözyaşları sel oldu! ’Hatalarım burada benim sonum oldu’ İkinci defa katılan iddialı yarışmacı kendi sonunu hazırladığını itiraf etti

Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu Masterchef Türkiye yine çok konuşuldu. Yarışmada büyük mücadele veren ikinci kez katılmaya hak kazanan Görkem yine elendi. Yeni sezonda oldukça iddialı kadrosuyla dikkat çeken yarışmada 23 yaşındaki yarışmacı Görkem'in gidişi duygu seli yaşattı.
MASTERCHEF'E GÖRKEM'İN VEDASI DAMGA VURDU!
MasterChef Türkiye'ye 2. defa katılma fırsatı yakalayan Görkem elenen isim oldu. İlk sekize girmeyi başaramayan Görkem, hataları ve yaptığı şeylerin sonucunda böyle bir şeyle karşılaşmasının şaşırtıcı durum olmadığını dile getirdi. Eleme potasında diğer yarışmacılara oranla en az puanı alarak yarışmaya veda etmek zorunda kalan Görkem MasterChef Türkiye'den ayrıldı.
JÜRİ ÜYELERİ DE ÇOK ÜZÜLDÜ!
Jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu Görkem'in gidişine çok üzüldüğünü belirterek, ''100 bin kişinin başvurduğu yarışmada aslında ilk 9'a girmek hiç de azımsanmayacak bir başarı'' dedi. Bir diğer jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya da Görkem'in ilk turda gittiği için çok üzüldüğünü ama şimdi de gideceği için çok üzgün olduğunu ifade ederek onun muhteşem hayaller kurduğunu ancak bir türlü hayallendirmediğini söyledi.