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    • Magazin
    • 15.12.2021 13:07
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    • 15.12.2021 13:09
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    MasterChef'te gözyaşları sel oldu! 'Hatalarım burada benim sonum oldu' İkinci defa katılan iddialı yarışmacı kendi sonunu hazırladığını itiraf etti

    Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef Türkiye'de üzen bir gelişme yaşandı. 2. kez yarışmaya katılan Görkem yine başaramadı. Jüri üyelerine sarılıp içini döken yarışmacının sözleri yürek burktu. Masterchef Görkem'in veda sözleri yarışmaya damga vurdu. Fenomen yemek programının iddialı yarışmacısı ''Bu defa gerçekten denedim ama yapamadım olmadı'' dedi gözyaşları sel oldu.

    takvim.com.tr
    MasterChef’te gözyaşları sel oldu! ’Hatalarım burada benim sonum oldu’ İkinci defa katılan iddialı yarışmacı kendi sonunu hazırladığını itiraf etti

    Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu Masterchef Türkiye yine çok konuşuldu. Yarışmada büyük mücadele veren ikinci kez katılmaya hak kazanan Görkem yine elendi. Yeni sezonda oldukça iddialı kadrosuyla dikkat çeken yarışmada 23 yaşındaki yarışmacı Görkem'in gidişi duygu seli yaşattı.

    MASTERCHEF'E GÖRKEM'İN VEDASI DAMGA VURDU!

    MasterChef Türkiye'ye 2. defa katılma fırsatı yakalayan Görkem elenen isim oldu. İlk sekize girmeyi başaramayan Görkem, hataları ve yaptığı şeylerin sonucunda böyle bir şeyle karşılaşmasının şaşırtıcı durum olmadığını dile getirdi. Eleme potasında diğer yarışmacılara oranla en az puanı alarak yarışmaya veda etmek zorunda kalan Görkem MasterChef Türkiye'den ayrıldı.

    JÜRİ ÜYELERİ DE ÇOK ÜZÜLDÜ!

    Jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu Görkem'in gidişine çok üzüldüğünü belirterek, ''100 bin kişinin başvurduğu yarışmada aslında ilk 9'a girmek hiç de azımsanmayacak bir başarı'' dedi. Bir diğer jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya da Görkem'in ilk turda gittiği için çok üzüldüğünü ama şimdi de gideceği için çok üzgün olduğunu ifade ederek onun muhteşem hayaller kurduğunu ancak bir türlü hayallendirmediğini söyledi.

        ''HATALARIM BENİM SONUM OLDU''

        Düşük puan alması sonucunda elenen Görkem, ''Buraya tekrar geleceğim zaman kendime demiştim zaten. Gidiyorum, tekrar yarışacağım. Ama bu sefer kendimi üzmeyeceğime, tamamen burayı yaşamak istemeye geldiğimi kendime söylemiştim şefim. Ve yaşadım da, benim burada sıkıntım şu oldu. İstediğim şeyleri, yapabileceğim şeyleri düşünüp, iyi başlayıp, sonrasında bana bir şey oluyor ve hatalarım burada benim sonum oldu.

        Bu da benim şefim, böyle bir adamım, bundan sonra artık inşallah bunları daha da iyileştirip önüme bakacağım. Burada güzel olan şey, ne seviyede olduğumu nerede olduğumu daha iyi şekilde gördüm. Burada yarışırken her yönden baktım kendime, ve bu da benim için güzel oldu. Devam edeceğim, gerekirse en baştan başlayacağım.'' sözlerini söyledikten sonra stüdyodan ayrıldı.
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        Haberler Magazin MasterChef'te gözyaşları sel oldu! 'Hatalarım burada benim sonum oldu' İkinci defa katılan iddialı yarışmacı kendi sonunu hazırladığını itiraf etti
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