Hasret rüzgarlarının estiği Bir Zamanlar Çukurova'da bayrak değişimi! Hünkar'ın yerine Haşmet geliyor. Hünkar karakteriyle ilk üç sezona damgasını vuran Vahide Perçin'in geçen sezon diziden ayrılması izleyicileri şok etmişti. Çukurova'da bomba bir transfer gelişmesi yaşandı. Vahide Perçin'in eski eşi Bir Zamanlar Çukurova'ya Haşmet Çolak karakteriyle geliyor. Hilal Altınbilek'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken dizi bomba bir transfer gelişmesiyle gündeme geldi. Usta oyuncu Altan Gördüm dizinin kadrosuna dahil olurken yeni vedaların yaşanacağı iddiası izleyicileri üzdü. Usta oyuncu güçlü bir toprak ağasını canlandıracak.
HAŞMET ÇOLAK GELİYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye Vahide Perçin'in eski eşi Altan Gördüm, Haşmet Çolak karakteriyle dahil oluyor.
Aynı haberde yer alan bilgilere göre, Altan Gördüm'ün dizide güçlü bir toprak ağası olan Haşmet'e hayat vereceği öğrenildi.
Züleyha'nın başından vurulmasının şok etkisi yarattığı Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonuyla ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor.