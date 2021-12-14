Sema Aydemir gideceği Survivor'ı yerin dibine soktu 'maymun gibi bunun acısını çıkarırım!' Acun Ilıcalı'nın ekibine salladı... Merakla beklenen Survivor 2022 All-Star kadrosu açıkladı. Kadroda yok yok... Bu sezon diğerlerinden farklı olarak iddialı sözlerin sarf edildiği bir video yerine, afiş yayınlamayaı tercih eden Acun Ilıcalı, paylaşımları kişisel Instagram hesabından yapmıştı. Kadroda yer alan isimlerden biri de milli atlet Sema Aydemir. Ama bakın Sema Aydemir nasıl isyan etti.
Survivor All Star kadrosunun açıklanmasının ardından gözler, yeni sezonun iddialı yarışmacılarına çevrildi. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından, yarışmacıların Survivor pozlarını paylaştı.
Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki takımda yarışacak olan yarışmacılardan Sema Aydemir, afişte kullanacak fotoğrafını beğenmeyince sessiz kalamadı.