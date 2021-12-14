Balıkesir'de dün gece saatlerinde trafik kazası geçiren Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül ve Roka Tekstil'in kurucusu Erdal Şeyda Lafçı'dan üzen haber geldi. Ünlü şarkıcı Ergül feci kazada yarala kurtuldu ancak erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti. Kaza sonrası Roka Tekstil'in sahibi kimdir? Roka Tekstil'in kurucusu Erdal Şeyda Lafçı neden öldü? Gülçin Ergül ile evli mi? soruları gündeme geldi.
ROKA TEKSTİL'İN SAHİBİ KİMDİR?
Erdal Şeyda Lafçı'nın Roka Tekstil'in kurucusu olduğu biliniyor.
ERDAL ŞEYDA LAFÇI VE GÜLÇİN ERGÜL EVLİ Mİ?
Şarkıcı Gülçin Ergül ile Lafçı bir süre önce aşklarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafla duyurmuştu. 6 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşen ünlü çifti Balıkesir'de geçirdikleri trafik kazası ayırdı.
ERDAL ŞEYDA LAFÇI NEDEN ÖLDÜ?
Gülçin Ergül ve Erdal Şeyda Lafçı'nın aracı İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarptı.
Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, Ergül ise hafif yaralandı.
Ünlü şarkıcı ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.