Balıkesir'de dün gece saatlerinde trafik kazası geçiren Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül ve Roka Tekstil'in kurucusu Erdal Şeyda Lafçı'dan üzen haber geldi. Ünlü şarkıcı Ergül feci kazada yarala kurtuldu ancak erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti. Kaza sonrası Roka Tekstil'in sahibi kimdir? Roka Tekstil'in kurucusu Erdal Şeyda Lafçı neden öldü? Gülçin Ergül ile evli mi? soruları gündeme geldi.