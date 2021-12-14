Çekimleri tamamlandı! Yeni dizinin oyuncu kadrosu pimi çekilmiş bomba gibi! Kimler yok ki: Kaan Yıldırım, Bülent İnal, Ahu Türkpençe Yusuf Çim...

HZ. MEVLANA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri TRT Uluslararası Konya Film Platoları'nda gerçekleştiriliyor.

"Hz. Mevlâna" dizisi için 50 dönümlük alana 13. Yüzyıl Selçuklu Konya'sının dış ve iç suru inşa edildi. Dış sur içerisinde bulunan 88 yapıdan 35'i; aktar, bakkal, kumaşçı, sepetçi, nalbant, testici, çarıkçı, derici, kalaycı, bakırcı gibi zanaatkârların dükkanlarından oluşuyor.

Ayrıca 37 adet ev, 4 adet kümbet, 3 adet cami, 1 adet kilise, 2 adet han, 1 adet aşevi, 1 adet hamam, 4 adet konak bulunuyor. Yine, Hz. Mevlâna'nın medrese ve dergâhının olduğu yerler de dış surun içerisinde yer alıyor. İç surun içerisinde ise giriş surları, Selçuklu Devleti Sarayı, saray surları, rasathane ve Alâeddin Camii bulunuyor.