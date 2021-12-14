Çekimleri tamamlandı! Yeni dizinin oyuncu kadrosu pimi çekilmiş bomba gibi! Kimler yok ki: Kaan Yıldırım, Bülent İnal, Ahu Türkpençe Yusuf Çim...

Mevlâna Celaleddin-i Rumi'nin hayatının anlatılacağı 'Mevlana' dizisi için geri sayım sürüyor. TRT1'in merakla beklenen Mevlana dizisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Oyuncu kadrosunda kimler var kimler! Bir süredir çekimleri devam eden dizinin kadrosu ifşa oldu. Kadroyu görenlerin ağızları açık kaldı. Beklenmedik oyuncular, genç dinamik oyuncular, usta oyuncular...
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Hz. Mevlâna dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin 13. yüzyılda Selçuklu zamanında geçeceği öğrenildi. Hikaye Konya'da geçecek. Çekimleri süren dizinin oyuncu kadrosu ise belli oldu. Mevlâna Celaleddin-i Rumi'yi başarılı oyuncu Bülent İnal canlandıracak.
Diğer oyuncular ise şöyle;
Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, İlker Aksum, Ushan Çakır, Levent Can, Devrim Özkan, Burç Kümbetlioğlu, Mert Turak, Erdal Yıldız,
Yusuf Çim, Nilay Deniz, Mert Karabulut, Turgay Aydın, Can Nergis, Baki Davrak, Burak Can, Gizem Aydın, Muhammet Emre Kaya, Musa Evren, Betigül Ceylan ve Haluk Piyes