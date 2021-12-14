Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kadrosu sil baştan! Kurtlar Vadisi'nin ağır kabadayısı geliyor rolü de belli oldu

Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, senaryosunu Emre Konuk'un yazdığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisine bomba transfer! Kasım ayının ilk haftası 1. bölümüyle yayın hayatına başlayan dizide yeni bir oyuncu boy gösterecek. Dizisevelerler yeni katılan oyuncunun adını bir hayli merak etti. Pusat, Şefkat Tepe, Kaybolan Yıllar gibi pek çok dizide rol alan oyuncu Alparslan Büyük Selçuklu'ya dahil oldu. İşte detaylar...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'YA YENİ OYUNCU DAMGA VURDU
TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisine oyuncu Şahin Çelik'in katıldığı bilgisi geldi.
Çelik'in dizide önemli bir rolde yer alacağı öğrenildi. Savaş sahneleriyle heyecanla izlenen tarihi dizide Şahin Çelik'in rolü de belli oldu.
ROLÜ DE BELLİ OLDU!
Usta oyuncunun dizide dizide Oba Beyi'ni canlandıracağı ortaya çıktı.
Daha önce yer aldığı Kurtlar Vadisi Pusu, Pusat, Acı Hayat dizi yapımlarda üstün performans sergileyen Selçuk Şahin'in Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde de adından sıkça söz ettireceği öngörülüyor.