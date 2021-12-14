Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kadrosu sil baştan! Kurtlar Vadisi'nin ağır kabadayısı geliyor rolü de belli oldu

Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, senaryosunu Emre Konuk'un yazdığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisine bomba transfer! Kasım ayının ilk haftası 1. bölümüyle yayın hayatına başlayan dizide yeni bir oyuncu boy gösterecek. Dizisevelerler yeni katılan oyuncunun adını bir hayli merak etti. Pusat, Şefkat Tepe, Kaybolan Yıllar gibi pek çok dizide rol alan oyuncu Alparslan Büyük Selçuklu'ya dahil oldu. İşte detaylar...