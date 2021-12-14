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    • Magazin
    • 14.12.2021 16:00
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    • 14.12.2021 16:04
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    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kadrosu sil baştan! Kurtlar Vadisi'nin ağır kabadayısı geliyor rolü de belli oldu

    TRT 1'in fenomen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da yer yerinden oynayacak. Oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler yapıldı. Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yer aldığı dizi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Diziye yeni karakter geldiği duyuruldu. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen, son olarak da Evcen'in ulumasıyla gündemi sarsan diziye gelecek yeni isim olay oldu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin hikayesine yeni karakterler dahil oldu. Peki hangi oyuncular katıldı?

    takvim.com.tr
    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kadrosu sil baştan!

    Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, senaryosunu Emre Konuk'un yazdığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisine bomba transfer! Kasım ayının ilk haftası 1. bölümüyle yayın hayatına başlayan dizide yeni bir oyuncu boy gösterecek. Dizisevelerler yeni katılan oyuncunun adını bir hayli merak etti. Pusat, Şefkat Tepe, Kaybolan Yıllar gibi pek çok dizide rol alan oyuncu Alparslan Büyük Selçuklu'ya dahil oldu. İşte detaylar...

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'YA YENİ OYUNCU DAMGA VURDU

    TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisine oyuncu Şahin Çelik'in katıldığı bilgisi geldi.

    Çelik'in dizide önemli bir rolde yer alacağı öğrenildi. Savaş sahneleriyle heyecanla izlenen tarihi dizide Şahin Çelik'in rolü de belli oldu.

    ROLÜ DE BELLİ OLDU!

    Usta oyuncunun dizide dizide Oba Beyi'ni canlandıracağı ortaya çıktı.

    Daha önce yer aldığı Kurtlar Vadisi Pusu, Pusat, Acı Hayat dizi yapımlarda üstün performans sergileyen Selçuk Şahin'in Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde de adından sıkça söz ettireceği öngörülüyor.

        ŞAHİN ÇELİK KİMDİR?

        Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra meslek hayatı boyunca Sinema, Televizyon ve Seslendirme çalışmalarıda yaptı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrolu sanatçısıdır.

        Rol aldığı bazı tiyatro oyunları:

        Üstat Harpagona Saygı ve Destek Gecesi
        Lozan (oyun)
        Müfettiş
        Haydutlar
        Urfaust
        İkinci Caddenin Makumu
        Sersem Kocanın Kurnaz Karısı
        İstanbul Efendisi

        Rol aldığı bazı sinema filmleri:

        Büyük Şeytan Üçgeni 2008 Ancel Refi
        Abdülhamit Düşerken 2002 Kırbaç Hanifi
        Yorgun Savaşçı 1979 Patriyot Ömer
        Kelebek

        Rol aldığı bazı dizi filmler:

        Kurtlar Vadisi Pusu 2011 Hasim Aga
        Kollama 2008
        Ateş ve Barut 2008 Amir Şahin
        Pusat 2007 Selahaddin Selçuk
        Kaybolan Yıllar 2006 Eşref
        Meçhule Gidenler 2006
        Ahududu 2005
        Tuzak Tahir Zencirbağ 2005 Şeytan
        Acı Hayat 2005 Terzi
        Saçsaça Başbaşa 2004
        Şubat Soğuğu 2004
        Kurtlar Vadisi 2003 Ürdünlü bakan
        Bizim Otel 2001
        Zehirli Çiçek 2000
        Sıcak Saatler 1998

        Rol aldığı bazı televizyon filmleri:

        Dönüş 2005
        Başkan 2005
        Ankara Yollarında Anlatan
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        Haberler Magazin Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kadrosu sil baştan! Kurtlar Vadisi'nin ağır kabadayısı geliyor rolü de belli oldu
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