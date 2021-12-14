9 transfer yetmedi EDHO oyuncusunu da kadroya kattı! Pelin Akil'den sonra o da gümbür gümbür geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Behzat Façalı olarak katılan Emir Benderlioğlu dizinin final yapmasıyla birlikte kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başlamıştı. Bilindiği üzere Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4, 5 ve 6. sezonlarında İlyas ve Behzat'ın arasında başlayan düşmanlık sonradan dostlukla neticelenmişti. Hatta ikilinin dostluğu öyle bir seviyelere geldi ki Behzat ve İlyas birbirleri için dostunu da düşmanını da ayırır olmuştu. Dizinin final yapmasının ardından Emir Benderlioğlu'nun yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu TRT1'in fenomen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin son bölümünde kadroya katıldı.
YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Behzat Façalı olarak katılan Emir Benderlioğlu dizinin final yapmasıyla birlikte kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başlamıştı.
Bilindiği üzere Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4, 5 ve 6. sezonlarında İlyas ve Behzat'ın arasında başlayan düşmanlık sonradan dostlukla neticelenmişti.
Hatta ikilinin dostluğu öyle bir seviyelere geldi ki Behzat ve İlyas birbirleri için dostunu da düşmanını da ayırır olmuştu.