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    • Magazin
    • 13.12.2021 15:58
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    • 13.12.2021 15:58
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    Masterchef Burcu Burak Özçivit yağmuruna tutuldu 'Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum!' Eşiyle dudak dudağa pozları olay

    TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı Masterchef'te adından en çok söz ettiren isimlerin başında geliyor Burcu Önal. 2 denemenin ardından 3. kez elemelere katıldı ve bu kez Masterchef bileti kazandı. El yeteneğiyle dikkat çeken Burcu Önal, sık sık girdiği tartışmalarla biliniyor. Özel hayatıyla gündeme gelmek istemeyen MasterChef yarışmacısı Burcu Önal, eşiyle yarışma öncesinde paylaştığı aşk dolu pozlarıyla dikkat çekti. Ve Burcu'ya öyle bir Burak Özçivit yorumu geldi ki görenler dönüp bir daha bakmak zorunda kaldı.

    Masterchef Burcu Burak Özçivit yağmuruna tutuldu

    Masterchef Burcu Burak Özçivit yağmuruna tutuldu 'Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum!' Eşiyle dudak dudağa pozları olay... Masterchef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Burcu Önal. Yarışmaya geçen sezonda katılan, eleme turunda bir başka yarışmacı Walison Fonseca'ya yardım eden ve elenen Burcu Önal, bu sezonun da en iddialı isimlerinden biri. Yarışmaya geçtiğimiz sezonda da katılan Burcu Önal, rakibi Wallison Fonseca'ya yardım etmiş ve bu hareket yarışmaya mal olmuştu. Bu sezon adından sıkça söz ettiren Burcu Önal yine çok şaşırttı.

    Bu sezon Masterchef'te hafızalarda yer edinen isimlerinden biri oldu Burcu Önal.

    Sözünü sakınmamasıyle bilinen Burcu Önal hakkındaki Ajda Pekkan gerçeği herkesi şok şaşırtmıştı bir süre önce.

        Burcu Önal'ın, Ajda Pekkan'ın yanında yaşadığı ortaya çıkmıştı bir süre önce. Yalnızca kariyeriyle ön planda olmak isteyen MasterChef Türkiye yarışmacısı Burcu Önal, kocası İbrahim Önal ile verdiği mutluluk pozlarıyla ilgi çekti.

        ''Ben kimseyi özlemem, burası MasterChef'' açıklamasıyla şaşırtan Burcu Önal'ın eşi, takipçileri tarafından Burak Özçivit'e benzetildi.

        Burcu Önal ile eşinin aşk dolu pozlarına bazı sosyal medya kullancıları 'Burak Özçivit ile evlendiğini bilmiyordum', 'Bu kadar benzerliğe de pes doğrusu' gibi yorumlarda bulunlar.

            BURCU ÖNAL KİMDİR?

            Burcu Önal, MasterChef 2021'in dikkat çeken yarışmacılarından. Ana kadroya sekizinci yarışmacı olarak girmeyi başaran MasterChef Burcu, her seferinde eleme potasından çıkmayı başarıyor. 35 yaşındaki yarışmacı için MasterChef Burcu kimdir, nereli, evli mi, Instagram hesabı nedir sorgulanıyor.

            MasterChef Burcu Önal, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında dünyaya geldi. 15 sene Asya'da yaşayan Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, İbrahim Önal ile evlidir.

            Hayatında yaptığı ilk yemek 13 yaşındayken yaptığı mantıymış. Zamanla kendisini geliştirdiğini ifade eden Burcu Önal tüm Asya yemekleri ve mantı yemeklerine hakim olduğunu ifade etti.

            Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı.
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                Haberler Magazin Masterchef Burcu Burak Özçivit yağmuruna tutuldu 'Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum!' Eşiyle dudak dudağa pozları olay
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