Emel Özkızıltaş bu hafta Gelinim Mutfakta sunuculuğunu üstleniyor ve özel hayatına dair bilgiler de merak konusu oluyor. Daha önce de ekranlarda yer alan ismin hayatına dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta sunucusu Emel Özkızıltaş kimdir, kaç yaşında? Emel Özkızıltaş nereli, sevgilisi var mı? İşte detaylar...
EMEL ÖZKIZILTAŞ KİMDİR?
Emel Özkızıltaş, 1986 yılında dünyaya geldi. Asıl mesleği uçak kabin memurluğu olan Emel Özkızıltaş, daha önce şarkıcı Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almıştır.
Kanal D'de yayınlanan "Bugün Ne Giysem" adlı yarışmayla adını geniş kitlelere duyurmuştu.