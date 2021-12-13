Aleyna Kalaycıoğlu sırtından bıçaklandı! Survivor'daki kankası hem sevgilisini elinden aldı hem de düşmanı Ayşe'yle kanka oldu... Yarışma boyunca adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu şu sıralar 'kankam' dediği Aleyna Çalışkan'dan darbeleri peş peşe yiyor. Survivor'da yakınlaştığı Batuhan Karacakaya ile 'dostum' dediği Aleyna Çalışkan'ın aşk yaşadığı gerçeğini öğrenen Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan tarafından bir kez daha sırtından bıçaklandı.
Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu'ydu. Nitekim bu ünvanını yarışmadan sonra da devam ettirdi. Sesinin güzelliğiyle bilinen Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrasında bu yeteneğini değerlendirdi ve 'Bedelini Ödedim' adlı bir şarkı çıkardı. Kalaycıoğlu'nun işleri yolunda gitse de kişisel yaşamında peş peşe darbeleri yiyor.
Survivor'da bir dönem Ayşe Yüksel ile yakın arkadaş olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun daha sonra Yüksel'le arası bozulmuştu. Sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan dostluğu doğmuştu. Sürekli birbirlerini kollayan ikili yarışma sonrasında da dostluklarını korumuştu. Ancak Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu'na ihanet etmiş olabilir.