4. sezonu ciğer yakan Çukurova'da peş peşe vedalar! Bir ayrılık daha yaşanacak! Bakın kimler gelmiş geçmiş... Bir Zamanlar Çukurova'ya 3. ve 4. sezonda pek çok değerli isim senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı. Fekeli, Demir, Yılmaz ve Hünkar'ın vedaları izleyicileri kahrederken kadroya Hakan, Abdülkadir gibi karakterler dizide dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kulislerde son olarak diziye bir ismin katılacağı bir ismin de veda edeceği dile getirildi. Hal böyle olunca akla 116. bölüme kadar yer alan isimler geldi. takvim.com.tr olarak ilk bölümünden bu yana diziye veda eden, sevilen tüm karakterleri ve o karakterleri canlandıran oyuncuları kapsamlı bir şekilde listeledik.

BİR VEDA DAHA

Güzel oyuncu Selin Genç Gülten karakteriyle çok sevildi. Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerini üzecek haberi Birsen Altuntaş duyurdu. Altuntaş, ünlü oyuncunun diziye veda etme ihtimali olduğunu belirtti.