Gözde Seda Altuner kimdir? Arda ile Omuz Omuza'nın konuğu Gözde Seda Altuner kaç yaşında, nereli, aslen nereli, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sadakatsiz dizisinde Gönül'ü oynayan ve başarılı oyunculuğu ile çok beğenilen oyuncu bugün Arda Türkmen'e konuk oluyor ve birlikte tarif deneyecekler. İzleyiciler Gözde Seda Altuner'in hayatına dair bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...
GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?
Altuner, 16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Seda Altuner oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalarda bulundu.
İlk kamera önü oyunculuk deneyimini ise 2005 senesinde Ev Hapsi isimli dizi ile gerçekleştirdi. Daha sonra bir çok sinema ve dizi projesinde rol aldı. Cast-ı Olan mı Var adlı kısa filmin senaryosunu yazdı ve ayrıca rol aldı.
GÖZDE SEDA ALTUNER DİZİLERİ VE FİLMLERİ
2020 – Sadakatsiz (TV Dizisi 2020)
2018 – Söz Vermiştin (Bilge)
2018 – Avlu
2018 – Street / Cadde (Kısa Film)
2016 – Paramparça (Leyla Baltacı)
2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece)
2013 – Celal ile Ceren