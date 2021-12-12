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    • Magazin
    • 12.12.2021 09:33
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    • 12.12.2021 09:35
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    Gözde Seda Altuner kimdir? Arda ile Omuz Omuza’nın konuğu Gözde Seda Altuner kaç yaşında, nereli, aslen nereli, evli mi?

    İzleyiciler tarafından Gözde Seda Altuner kimdir? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Bugün Arda ile Omuz Omuza’nın konuğu olan başarılı oyuncu, Sadakatsiz dizisindeki Gönül karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve konuk olduğu programlarla da sık sık gündeme geliyor. Arda Türkmen ile Ahtapot Risotto yemeğini yapmaya çalışacak olan Gözde Seda Altuner izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak. Peki Arda ile Omuz Omuza’nın konuğu Gözde Seda Altuner kaç yaşında, nereli, aslen nereli, evli mi? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Gözde Seda Altuner kimdir?

    Gözde Seda Altuner kimdir? Arda ile Omuz Omuza'nın konuğu Gözde Seda Altuner kaç yaşında, nereli, aslen nereli, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sadakatsiz dizisinde Gönül'ü oynayan ve başarılı oyunculuğu ile çok beğenilen oyuncu bugün Arda Türkmen'e konuk oluyor ve birlikte tarif deneyecekler. İzleyiciler Gözde Seda Altuner'in hayatına dair bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

    GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?

    Altuner, 16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Seda Altuner oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalarda bulundu.

    İlk kamera önü oyunculuk deneyimini ise 2005 senesinde Ev Hapsi isimli dizi ile gerçekleştirdi. Daha sonra bir çok sinema ve dizi projesinde rol aldı. Cast-ı Olan mı Var adlı kısa filmin senaryosunu yazdı ve ayrıca rol aldı.

    GÖZDE SEDA ALTUNER DİZİLERİ VE FİLMLERİ

    2020 – Sadakatsiz (TV Dizisi 2020)
    2018 – Söz Vermiştin (Bilge)
    2018 – Avlu
    2018 – Street / Cadde (Kısa Film)
    2016 – Paramparça (Leyla Baltacı)
    2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece)
    2013 – Celal ile Ceren

        2011 – Cast-ı Olan mı Var (İşsiz Oyuncu, Kısa Film)
        2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki
        2009 – Çılgın Kanal (Sevcan)
        2009 – Melekler ve Kumarbazlar
        2008 – İş Arıyoruz (Pelin)
        2007 – Hayat Kavgam
        2007 – Eşref Saati (Lütfiye)
        2005 – Ev Hapsi
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        Yürek yakan paylaşım
        Haberler Magazin Gözde Seda Altuner kimdir? Arda ile Omuz Omuza’nın konuğu Gözde Seda Altuner kaç yaşında, nereli, aslen nereli, evli mi?
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