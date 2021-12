Acun Ilıcalı son dakika açıkladı! 2022 Survivor All Star kadrosunda kimler var? 2022 Ünlüler Takımı’nda kimler yer alacak?

Büyük mücadelenin yaşanacağı sinyallerini veren 2022 Survivor All Star kadrosu belli oldu. 2022 sezonu için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Survivor 2022'ye sadece sayılı günler kaldı. Bu sene hangi isimlerin yarışacağı ile ilgili sorular sıklıkla araştırılıyor. Acun Ilıcalı Instagram hesabı üzerinden Survivor 2022 All Star yarışmacılarını duyurdu. Peki, Survivor 2022 Ünlüler Takımı kadrosunda kimler var? 2022 Survivor All Star yarışmacıları kimler? İşte detaylar...