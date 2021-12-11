Vadesi doldu Ada Masalı'nda moralleri altüst edecek ayrılık yaşanıyor! Apar topar veda edecek. Star TV ekranlarında bu yaz başlayan ve adından kısa sürede bahsettiren Ada Masalı için karar verildi. Geçen yıl Star TV'nin pek çok dizisi gibi Ada Masalı da diğer dizilerle aynı kaderi yaşayacak. Yayıncı kuruluş yazın yayınlanmaya başlanan Ada Masalı dizisi için final kararı aldı. Kadrosunda Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi 11 Aralık'ta ekranlara veda edecek. Alınan bu karara Ada Masalı dizisinin hayranları final kararına tepkilerini sosyal medyadan pek çok yorum yaparak gösterdi. Günü değiştirilip çarşambaya alınan dizinin reytinglerde kan kaybı durmayınca final kararı kesinleşti.

FİNAL KARARI ALINDI

Star TV'de yazın başlayan ve kısa sürede çok sevilen Ada Masalı için karar verildi. Proje diğer dizilerle aynı kaderi yaşayacak.