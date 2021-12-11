Teşkilat dizisinde tokat tesiri yaratacak ayrılık! Bu sahneyle salık verildi o isim de gidiyor

Pazar akşamlarının ilgiyle takip edilen aksiyon dizisi Teşkilat'ta Serdar'ın intihar girişimi şok etti. Yıldırım'ın iyice köşeye sıkıştığı geçen haftaki bölümde Libya'da gerçekleşen patlama Halit ve ekibi zor durumda bırakmıştı. Yıldırım'ın planıyla Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde buldu. İkili Libya'daki problemi çözmek için Ceren'in de içinde bulunduğu yeni bir oyun kurmuştu. Serdar'ın kafasına silahı dayayıp tetiğe basıyor olması seyircilerin aklına "Teşkilat'ta yeni bir ayrılık mı yaşanacak?" sorusunu getirdi. Tüm bu soruların yanıtı 12 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'de yayınlanacak bölümde ortaya çıkacak.
VEDA MI EDİYOR?
Teşkilat 26. bölüm fragmanında Çağlar Ertuğrul tarafından canlandırılan Serdar karakterinin kafasına silah dayayıp intihar girişiminde bulunması herkesi şaşırttı.
Libya'da sağlanan büyük başarının ardından Ankara'ya dönen ekibi yeni bir sürpriz beklemektedir. Yıldırım'ın yeni hamlesi hem Nemesis'in ilk adımı hem de ekip için zorlu olayların başlangıcı olacaktır.
Yıldırım'a karşı büyük bir adım atan ekip kendilerini tüm ülkeyi etkileyecek olaylar silsilesinin içinde bulur. Yıldırım büyük planı için ülkeyi kaosa sürükleyecek düğmeye basar. Tüm bu sürecin içinde Serdar bir anda ortadan kaybolur. Serdar'ın geri dönebilmek için zorlu yolları aşması ve tüm ekibin de başarılı olmaktan başka çaresi yoktur.