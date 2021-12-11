Survivor 2022 All Star'da tüm isimler itinayla seçildi! Eski yeni tüm efsaneler buluşacak. Survivor All Star kadrosunda gelecek sezon öyle isimler var ki kimsenin aklının ucundan geçmez. tv8 ekranlarında her yıl yayınlanan Survivor isimli yarışma programı gelecek yıl All Star formatıyla yine ekranlarda olacak. Yarışmanın sıkı takipçileri Acun Medya'dan yarışmacılar hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Yine Gönüllüler ve Ünlüler formatında yapılacak yarışmayla ilgili açıklama yapan Ilıcalı, yarışmacıların isimlerinin çok yakında duyurulacağını belirtse de internette pek çok sızıntı bilgi yer almaya başladı bile.

KADRO BELLİ OLUYOR

Acun Ilıcalı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu. Büyük ihtimal pazartesi veya salı günü açıklayacağız. Ben de heyecanla bekliyorum isimleri." dedi.