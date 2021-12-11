Kuruluş Osman'dan düğün bayram ettirecek transfer! Göktuğ'un gönül tahtını çalmaya geliyor. Üç yıldır çarşamba akşamlarının zirvesine adeta demir atan Kuruluş Osman dizisi bomba bir ismi kadrosuna dahil etti. Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerinde yer aldığı bir dönem Kertekenkele'de Ateş karakterine hayat veren Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı diziye savaşçı Julia karakteriyle geldi. Yazmeen Baker'in dizinin kadrosuna katılması ve Gonca Hatun'un oba baskınında ölmesi büyük üzüntüye neden oldu. Kayı Obası'nda yeni gelişmelerin heyecan yaratacağı Kuruluş Osman 76. yeni bölümüyle bu hafta çarşamba günü atv ekranlarında fırtınalar estirecek.

SAVAŞÇI JULİA BOMBA GİBİ BİR GİRİŞ YAPTI

3. sezonunda da atv ekranlarındaki macerasına zirvede devam eden Kuruluş Osman dizisi bomba bir ismi kadrosuna dahil etti.